C’è posta per te: lasciati dai propri ex, vorrebbero sposarsi. I genitori di lui non sono d’accordo

Quarta puntata dell’edizione numero 22 di C’è posta per te, il fortunato people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ogni sabato tiene incollati alla televisione oltre 5 milioni di telespettatori. Tra le storie raccontate in questa puntata, quella di una famiglia napoletana, e il difficile rapporto tra i genitori, ed un figlio, innamorato di una donna molto più grande di lui.

Scrive alla trasmissione Francesca, 47 anni, che con il suo compagno Angelo, di 13 anni più giovane, vorrebbe riallacciare i rapporti con Luigi e Rosanna, i genitori dell’uomo, anche in previsione del prossimo matrimonio in programma il 13 Aprile.

Angelo e Francesca si avvicinano, dopo che i rispettivi compagni, li lasciano, per intraprendere una relazione tra di loro, in un curioso scambio di coppia. Ed è proprio la modalità con la quale si è sviluppata questa storia, che non viene accettata da Luigi e Rosanna, che pensano che il proprio figlio, in qualche modo, abbia contribuito alla separazione con sua moglie Annamaria, con la quale ha avuto una figlia.

Nell’incontro in studio, Angelo ringrazia i suoi genitori per averlo sempre supportato e precisa che in questo momento Francesca, è “la persona per la quale darei la vita”. Rosanna, sua madre, non è contenta di questa relazione, poiché ha sempre sperato che il figlio possa “aspettarsi qualcosa di meglio”. La donna è rimasta sconvolta da come è nata questa relazione, cosa per lei inconcepibile, visto anche che con suo marito la storia va avanti da 35 anni. La donna pensa che sia stato il figlio a “guardare la donna di un amico”.

Rosanna, pur dichiarando di voler bene al proprio figlio, preferisce non incontrare la coppia di futuri sposi, che ormai vivono a Genova, e quindi lontano dalla casa paterna. Francesca pensa che la decisione di Rosanna sia dovuta più alle chiacchiere di paese, che non alla verità, che loro non hanno voluto ascoltare. Diverso l’approccio di Luigi, che non ha problemi nei confronti del figlio.

Quando sembra che la busta debba restare chiusa, ecco arrivare l’intervento di Maria De Filippi, che dopo un colloquio dietro le quinte con Luigi e Rosanna, riesce a farli riappacificare con il figlio e con la sua compagna.