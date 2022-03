Tra le storie che, più di tutte, hanno fatto breccia nei cuori del telespettatori della puntata di C’è Posta per te, andata in onda ieri sera, sabato 5 marzo, cè quella di Giovanni e Christian, rispettivamente padre e figlio, che ha dato il via a tantissimi commenti sui social.

Giovanni, 40 anni, palermitano, a 22 anni era fidanzato, frequentando in contemporanea anche un’altra ragazza. Quest’ultima è rimasta incinta di suo figlio e lui, inizialmente, non era d’accordo sul continuare la gravidanza, per poi cambiare idea. Questo è solo l’inizio della loro storia ma quel che tutti si chiedono è cosa sia successo dopo la busta. Il loro rapporto procede o è già finito?

La storia di Giovanni e Christian

Giovanni ha raccontato che quando suo figlio è nato e lo ha tenuto in braccio, travolto dall’emozione, ha deciso, in quel momento, di provare, nonostante non la amasse, a costruire una famiglia con la ragazza che l’aveva reso papà. Dopo 2 mesi esatti, però, è andato via di casa, lasciando per sempre suo figlio Christian crescere da solo.

L’uomo ha sottolineato tutti gli errori fatti e si è assunto le colpe. Una su tutte? Non essere stato un buon padre ed essersi limitato, per anni, a passare solo il mantenimento. Christian, dal suo canto, dopo un momento di forte titubanza, in cui sembrava non voler aver nulla a che fare col padre che ha sentito assente per tutti questi anni, alla fine ha deciso di perdonarlo, aprendo la busta e l’abbraccio tra i due è stato uno dei momenti più toccanti di tutta la puntata.

Ma come sarà andata a finire dopo l’apertura della busta? Nelle prossime ore arriveranno certamente aggiornamenti sui social su cosa sia accaduto dopo la puntata. Dai primi rumors, però, le notizie sembrano molto positive. Pare che Giovanni e Christian stiano iniziando la costruzione del loro rapporto con la speranza che possa essere duraturo per il futuro, affinchè il giovane possa lasciarsi alle spalle le grandi sofferenze che ha provato per l’assenza del padre.