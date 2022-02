C’è posta per te, la storia dei fratelli Bruno e Ludovico che non si parlano da 10 anni

Tra le storie più emozionanti dell’ultima puntata di “C’è posta per te” è sicuramente quella dei due fratelli Bruno e Ludovico. Come svelato da Maria De Filippi, Bruno è dal 2018 che prova, con svariate email, di contattare la redazione per provare a mettere una pezza al loro rapporto incrinato da ormai 10 anni.

Il motivo della loro lite è causata dall’eredita siccome Bruno dal momento che non prende benissimo che il fratello abbia deciso senza nessun preavviso di vendere la “casa del fuoco”, luogo in cui hanno vissuto la loro infanzia insieme. Nonostante questo Bruno prova in ogni modo a riallacciare i suoi rapporti, andando anche nella pizzeria ove lavora Ludovico, ma da lui ha ricevuto quasi sempre indifferenza.

Sin dal primo loro faccia a faccia (e dalle lacrime di Ludovico) si capisce immediatamente che tra loro due c’è un gran legame, ma le incomprensioni continuano anche negli studi di Canale 5. In particolar modo l’invitato afferma che Bruno non avrebbe detto tutta la verità, siccome sarebbero ai ferri corti solamente da “soli” sei anni, precisamente dal giorno in cui è morta la loro mamma.

Successivamente Ludovico, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, racconta del suo passato doloroso: “Deve riflettere, deve capire che non l’ho mai odiato. Io su di lui che è più piccolo, ho riversato l’amore per mio fratello che è morto, io sono andato fuori di testa, per questo sono andato in collegio. Ci fu un alluvione nel 63, io l’ho perso, l’ho trovato io quasi senza vita. Una volta arrivato a Salerno era già morto”.

In primis quindi Ludovico dice di “no” all’apertura della busta, ma passano pochi minuti per fargli cambiare idea: “Per lui ci sono sempre, l’ho sempre guardato, lui ha fatto un gran passo e mi ha fatto anche molto piacere“. Prima di abbracciare il proprio fratello, il pubblico da casa e in studio si gode l’esultanza di Bruno, felice per aver finalmente l’opportunità di godersi gli anni a venire insieme a lui.