C’è posta per te, la postina Chiara Carcano svela un retroscena: "Hanno chiamato la polizia"

“C’è posta per te” continua a dare immense soddisfazioni in fatto di ascolti, confermando Maria De Filippi la regina del sabato sera, anche durante questa stagione televisiva. Le storie portate davanti alle telecamere di Canale 5 appassionano i telespettatori che apprezzano moltissimo il modo con cui la padrona di casa riesce ad entrare in empatia con i vari protagonisti, cercando di risolvere situazioni disperate.

Oltre a questo, però, la De Filippi può contare su un’ottima squadra di lavoro, formata anche dai fedeli postini che tutti i sabati sera consegnano le varie buste con l’invito a presentarsi in trasmissione. Proprio uno di loro, la postina Chiara Carcano, ha voluto ricordare un episodio accadutole durante una di queste consegne.

Sul settimanale “Tele Più” la 29enne web influencer ha raccontato come avvengono tali consegne. Appena il postino arriva a destinazione citofona, ma in alcuni casi è costretto anche a rivelare la propria identità a qualche sospettoso che, prima di scendere, si affaccia alla finestra o al balcone per verificare che si tratti proprio del postino del programma di Canale 5.

C’è posta per te, il racconto della postina Chiara Carcano

Non sempre, però, le cose vanno per il verso giusto e infatti la Carcano ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto. Qualche malfidato, non riconoscendo il volto della ragazza, ha pensato bene di chiamare la polizia che subito ha raggiunto l’abitazione. Sicuramente la Carcano ricorderà ora questo episodio quasi divertita, ma siamo certi che in quel momento ci sarà stata molta tensione. Inconvenienti del mestiere, qualcuno penserà, senza dubbio provocati anche dal fatto che la postina non sia stata immediatamente riconosciuta dai destinatari della busta.

La Carcano infine confida di commuoversi sempre dietro alle quinte ascoltando le varie storie: “Ogni volta mi commuovo! Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via” emozioni forti provate anche quando è riuscita, grazie al programma, ad incontrare il suo più grande idolo, Johnny Depp.