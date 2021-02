"C’è posta per te", la commozione di Federica Pellegrini: "Un dolore troppo grande"

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “C’è posta per te“, trasmissione condotta da Maria De Filippi, in cui, inviando una lettera, si cerca di riappacificare tra loro le persone. Spesso nella trasmissione intervengono ospiti del mondo della televisione, della musica o dello sport, allo scopo di fare delle sorprese. Tra gli ospiti di ieri sera, vi era la pluricampionessa di nuoto, Federica Pellegrini.

La campionessa di nuoto ha dimostrato tutta la sua emozione e commozione nell’ascoltare la storia di Marica. Maria Teresa e Patrizio hanno perso il figlio Sergio, fidanzato di Marica e morto per un malore improvviso, e hanno deciso di fondare un’associazione che porti il suo nome per celebrarlo. La campionessa si è commossa e ha mostrato tutto il suo supporto alla famiglia dicendo: “Un dolore così grande dei genitori non lo dovrebbero mai provare. Sono qui per darvi un po’ di forza, so che state facendo del bene”.

La campionessa, per supportarli in questa loro attività, decide di donargli un costume con il quale ha gareggiato, in modo che sia utile per la raccolta fondi che hanno deciso di organizzare. Marica e Sergio stavano insieme da un paio di anni, in attesa del matrimonio. Purtroppo, come a volte accade, la vita ci mette il suo zampino.

Sergio, appassionato di sport e nuotatore, ha cominciato ad avere dei dolori inspiegabili per cui è stato ricoverato immediatamente per poi morire a distanza di una settimana, all’età di 30 anni. Marica, la fidanzata, attraversa un momento terribile, ma riesce a farcela e a non crollare, proprio grazie ai genitori del suo ragazzo, che la supportano.

Proprio per questo supporto che le è stato fornito, la giovane ha deciso di fare loro una sorpresa grazie a Federica Pellegrini che, oltre al costume, dona anche un risciò con il quale entra in studio, in modo che possano portare i loro cani nelle varie gite fuori porta.