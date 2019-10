C’è posta per te, il primo ospite direttamente da "Bitter Sweet": si tratta di Can Yaman

Questa estate i telespettatori italiani sono stati conquistati dalla storia di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, serial televisivo turco trasmesso su Star TV e in onda nel nostro paese su Canale 5. La fiction è terminata da un po’ di tempo, ma entrambi i protagonisti Can Yaman e Özge Gürel hanno lasciato un segno nel pubblico.

Quattro giorni fa Can Yaman, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video mentre si trovava a Roma, sommerso praticamente dai suoi numerosi fan che l’hanno accolto a braccia aperte. Grazie soprattutto alla sua performance nel serial televisivo turco, sta conquistando l’apprezzamento dei critici, è stato anche invitato a Cannes durante una fiera dedicata alla televisione, accompagnato dal produttore Faruk Turgut.

Can Yaman in Italia da Maria De Filippi

Come riporta “Il Vicolo delle News“, Can Yaman sarà il primo ospite della prossima edizione di “C’è posta per te”. La puntata si aprirà con un video, come capita con tutti gli invitati, con il riassunto della carriera dell’attore. Queen Mary ha immediatamente preso confidenza con Can, facendo anche alcune battute per allegerire la situazione.

Successivamente Maria De Filippi ha mostrato all’attore quattro oggetti: un libro di diritto, che è collegato alla sua laurea in legge; un biberon per ricordare alcuni aneddoti della sua infanzia; un anello per conoscere alcuni particolari sulla sua situazione sentimentale e infine una fotocamera per collegarsi a “Erkenci Kuş“. Quest’ultima è un’altra fiction turca e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivate nell’estate del 2020.

Ma le ultime voci rivelano che per Can Yaman potrà lavorare ancora molto in Italia. Oltre ad una quasi certa ospitata da Silvia Toffanin a “Verissimo“, per lui si mormora di una possibile partecipazione a “L’Isola dei Famosi“. La proposta, a quanto risulta è stata fatta, e si aspetterebbe solamente una risposta positiva o negativa da parte sua.