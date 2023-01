C’è posta per te: il marito la maltratta, ma lei chiede comunque perdono dopo un tradimento

Ascolta questo articolo

Nella prima puntata della 26esima edizione di C’è posta per te, subito una storia che ha fatto discutere e che ha fatto piovere critiche anche sull’operato di Maria De Filippi.

I protagonisti sono Valentina e Stefano, sposati con tre figli. È la donna a scrivere al programma per ricucire un rapporto interrottosi dopo un tradimento della donna.

Valentina vuol ricucire il rapporto con suo marito Stefano

Valentina sentendosi trascurata dal marito, inizia una relazione extraconiugale. Convinta a separarsi e a voler andare a vivere con l’altro uomo, cambia idea quando vede Stefano andare via di casa. A questo punto interrompe la relazione con l’altro uomo e cerca di ricucire i rapporti con suo marito che, periodicamente, va da lei per salutare i bambini e concludere la serata a letto.

Nel racconto della loro vita coniugale, però, emergono episodi di maltrattamento psicologico dell’uomo nei confronti della donna. Stefano più volte definisce “inutile e stupida” la moglie e sovente la umilia, come in un caso, raccontato in studio, quando durante una cena con amici, cadono delle patatine per terra, Stefano invita la moglie a pulire e quando lei gli chiede il suo aiuto, lui le pesta e la obbliga a pulire. Anche la richiesta di aiuto della donna nella gestione dei tre figli ottiene delle risposte umilianti: “Hai voluto tre figli, adesso pedala”, le parole del marito.

Stefano: “Lei è una serpe”

L’uomo in studio ascolta, impassibile, la richiesta di perdono della moglie, mentre Maria De Filippi inizia a fargli comprendere che il suo comportamento non sia stato corretto. Alla richiesta del motivo per cui manderebbe dei messaggi con dei serpenti a Valentina, Stefano senza mezzi termini risponde: “Perché lei è una serpe”. Anche i rapporti intimi, che continuano ad esserci nella coppia, vengono sminuiti dall’uomo: “Io dico no, però poi sono un uomo e non posso rifiutare. È uno sfogo”.

Stefano apre la busta. Criticata Maria De Filippi

Quando l’uomo sembra deciso a chiudere la busta, interviene Maria De Filippi che lo convince a provare a ricucire il rapporto con sua moglie. A questo punto Stefano apre la busta, ma appare evidente la freddezza del suo abbraccio nei confronti di Valentina. Un finale che non è piaciuto alla maggioranza del pubblico che segue il programma e commenta sui social e che ha anche criticato l’insistenza di Queen Mary per ottenere una apertura di busta molto forzata. In molti non vedono di buon occhio questa relazione, soprattutto per l’atteggiamento dell’uomo, come si evince anche dalle parole di Chiara Ferragni su una sua storia Instagram: “Per noi lui la tossicità fatta a persona”.