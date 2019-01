C’è posta per te, Giulia e Matteo uniti dopo la sconfitta del cancro: "La nostra vita sarà una favola a lieto fine"

La ventiduesima stagion del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te“, ha preso ufficialmente il via sabato 12 gennaio con una serata davvero ricca di emozioni e colpi di scena, tra i tanti anche quello della commovente storie di due ragazzi, Giulia e Matteo, che hanno condiviso il dolore per una brutta malattia.

A soli 22 anni Giulia ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkins, una scoperta avvenuta per caso dopo una serie di esami all’università, quando all’improvviso ha notato un rigonfiamento sul collo. Da qui l’inesorabile diagnosi, che la porta pian piano a rimanere sola, perché molti dei suoi amici si sono allontanati.

La storia di Giulia e Matteo commuove tutti

Anche quest’anno Maria De Filippi ha portato all’attenzione del grande pubblico televisivo di Canale 5 delle storie uniche nel loro genere, quelle vere, sincere che colpiscono al cuore ed emozionano come non mai. Tra queste anche quella di Giulia, che ha voluto fare una sorpresa al suo bel Matteo, conosciuto in un periodo molto duro e difficile.

La giovane protagonista della quarta storia ha ammesso: “era chiaro che ero malata, molte persone sono sparite e io mi sono rifugiata dietro la tastiera“, grazie alla quale ha fatto un incontro inaspettato, straordinario. Un incontro casuale, quindi, che si trasforma in breve in qualcosa di molto importante.

Pe rpoterla conoscere Matteo si è dovuto fare il vaccino anti-influenzale – perché la chemio aveva abbassato le difese immunitarie della ragazza -, ma ne è valsa la pena visto che tra i due è nata una storia d’amore bella ed importante tanto che nel giro di poco, Giulia e Mattero hanno deciso di andare a convivere.

Ma dopo poco arriva la terribile notizia che anche Matteo si è ammalato proprio dello stesso male che ha colpito Giulia. La ragazza, preoccupata dalla situazione, ha reagito diventando quasi un medico, dicendo a Matteo tutto quello che avrebbe dovuto fare, imponendosi talvolta e togliendo quasi il respiro al suo compagno. Un comportamento di cui oggi si pente, ed è per questo che con l’aiuto di Maria e del suo team vuole fare una bella sorpresa al suo compagno.

La ragazza infatti ha ammesso: “Io non sono riuscita a starti accanto come avrei dovuto. Mi sono fatta prendere dai sensi di colpa, sono andata in tilt” – poi ha proseguito dicendo – “Grazie per esserci sempre stato e per esserci ogni giorno e perdonami se puoi“. La lettera di Giulia per Matteo letta da Maria De Filippi continua con il ricordo di tutto ciò che Matteo è stato ed è per Giulia, gli sforzi fatti per starle accanto nei momenti difficili. Ora sia Matteo che Giulia hanno sconfitto la malattia, e la loro vita sarà una favola a lieto fine.