C’è posta per te, figlio rinfaccia ai genitori: “Non mi sono mai sentito amato”

Due genitori che si riappacificano dopo essersi lasciati e due figli che sono contrari a questo riavvicinamento. È questo il tema della storia di Vincenzo e Annamaria e dei loro figli maschi, Lorenzo e Luca, andata in scena nella seconda puntata di C’è posta per te 2020.

Come al solito è stata Maria De Filippi a raccontare la vicenda di questa famiglia toscana. Vincenzo sposato con tre figli, incontra Annamaria e hanno una relazione dal quale nasce Lorenzo. Nonostante Annamaria fosse in attesa del loro figlio, Vincenzo ritorna con la sua ex-moglie, e la donna è costretta a lasciare il neonato in una casa famiglia, in attesa di decidere se tenerlo o farlo adottare.

Ricucito il rapporto con Vincenzo, vanno a riprendersi Lorenzo e dalla loro unione arrivano altri due figli: Luca e Valentina. Dopo 23 anni Annamaria, forse trascurata da Vincenzo, si invaghisce di un altro uomo e va via di casa, per andare a vivere con quest’ultimo. I figli restano allibiti di fronte alla scelta della mamma, che comunque prosegue per la sua strada. Dopo sette mesi la donna, che sente la nostalgia dei figli, ritorna da Vincenzo, che ammette di averla trascurata e si prende le colpe dell’allontanamento della sua compagna.

Il ritorno a casa di Annamaria comunque non cambia il parere dei figli, che sono ancora arrabbiati con la mamma e le intimano di non sbagliare più. Ma dopo qualche mese Annamaria va di nuovo via di casa. Vincenzo, dopo un periodo di sofferenza, decide di seguire la sua compagna, lasciando da soli i figli, che per motivi economici, sono costretti ad andare a vivere con i rispettivi fidanzati. A questo punto tra i genitori e i due figli maschi si alza un muro che dura da tre anni e che Vincenzo e Annamaria vorrebbero abbattere con l’aiuto di C’è posta per te.

I due ragazzi arrivati in studio appaiono molto provati, in particolare Lorenzo che accusa a più riprese i suoi genitori e in particolare la mamma, di non averlo mai amato. Con le lacrime agli occhi, il ragazzo rinfaccia al padre e alla madre: “Non mi sono mai sentito amato dai miei genitori, come se non ce li avessi mai avuti”.

Lorenzo crede di essere stato un figlio indesiderato e per questo prima abbandonato dalla madre e poi affidato ad una persona che si prendeva cura di lui, quando i genitori erano al lavoro. Proprio questa persona, a più riprese, nel corso della crescita del ragazzo, non ha perso occasione per screditare l’operato di una madre assente.

Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di far ricucire questo rapporto incrinato da anni, Luca, che sta quasi sempre in silenzio, abbandona lo studio, rinfacciando alla madre: “Mi ha portato via mio padre”, mentre Lorenzo accetta di incontrare Vincenzo, ma senza che la mamma si avvicini.

Il figlio punzecchia il padre: “Come fai a stare con una persona che ti ha fatto del male per 25 anni”, ribatte il padre: “Sai cos’è l’amore?”, e Lorenzo: “L’amore è non tradire!”. Arriva il momento dell’incontro con Lorenzo che chiede al padre: “Quante volte mi hai detto ti voglio bene?”, prima di abbracciarlo. Annamaria prova ad abbracciare il figlio che, nonostante questo gesto di affetto, le dice: “Mamma lo so che non mi vuoi bene”.