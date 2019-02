C’è Posta per te, Emma Marrone e la proposta di fidanzamento: insulti social per due ragazzi Down

Una puntata davvero molto emozionante quella di sabato 23 febbraio del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “C’è Posta per te“, che tra i protagonista ha avuto la cantante ed ex coach di “Amici” Emma Marrone, destinataria della posta di due ragazzi affetti dalla sindrome di Down, Claudio ed Enrico.

La Brown sembra aver ormai superato i biechi quanto assurdi insulti ricevuti via social da un consigliere leghista che ha rivolto alla cantante delle frasi sessiste, tali da farlo espellere dal suo stesso partito e far prendere le distanze anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini, che non solo ha etichettato come idiozie le parole pronunciate dall’ormai ex consigliere, ma ha ribadito che spera di andare presto ad un concerto dell’artista.

Emma Marrone e la proposta di Claudio ed Enrico

Maria De Filippi racconta che i due ragazzi sono da sempre fans scatenati della Brown, tanto che fino a qualche tempo fa Enrico diceva perfino di essere fidanzato alla cantante, e per lei aveva perfino acquistato un anello. La Marrone quindi ha ricevuto la sua proposta di fidanzamento da parte del ragazzo, che davanti alle telecamere ha detto: “Emma io ti amo“.

Se Enrico ha manifestato tutto il suo amore alla cantante, Claudio invece sembra avere rilanciato facendo alla cantante perfino una proposta di matrimonio. L’artista – neanche a dirlo – si è mostrata molto emozionata per tanto affetto, e commenta le due proposte dicendo: “E quando mi capita che mi chiedano di sposarli?“.

Ma come sempre accade i mentecatti ed hater del web si fanno avanti per sparare a zero anche su un momento così bello e gioioso, attaccando i due ragazzi, tra i tanti si legge: “Emma Marrone che canta con due elettori del PD“, Parole che danno il senso di quanto odio gratuito e quanto ancora si dovrebbe fare per smascherare e punire questo tipo di atteggiamento e persone.