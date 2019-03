C’è Posta per Te: ecco chi sono gli ospiti della puntata di sabato 9 marzo

Consueto appuntamento con C’è posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e consuete anticipazioni, sulle pagine social del programma, degli ospiti VIP che saranno protagonisti di alcune delle storie che vedremo sabato 9 marzo.

Dopo il leggero calo negli ascolti, che sabato scorso non hanno sfondato il muro dei 5 milioni di telespettatori, Maria De Filippi cerca di ritornare ai numeri fatti registrare nelle puntate precedenti proponendo tre ospiti.

Il primo VIP annunciato è Francesco Monte, modello di origini pugliesi, lanciato nel mondo dello spettacolo proprio da un programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e salito alla ribalta del gossip negli ultimi anni.

Nel 2017, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, lo lasciò durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si innamorò di Ignazio Moser. In seguito Francesco Monte, concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato protagonista del caso canna-gate, quando fu accusato da Eva Henger di aver portato droga sull’isola e di aver fumato marijuana in albergo, nei giorni che precedettero la messa in onda. Attualmente l’uomo è legato sentimentalmente a Giulia Salemi, conosciuta, manco a farlo apposta, sempre nella casa del Grande Fratello Vip, durante la sua partecipazione all’ultima edizione.

Il secondo ospite è un personaggio noto non tanto per la sua professione di imprenditore, ma per il suo seguito sui social, visto che su Instagram veleggia sui 12 milioni di follower. Si tratta di Gianluca Vacchi, invitato dal postino di Maria a venire in studio con la sua consolle da deejay.

Il terzo ospite è un modello divenuto recentemente famoso più per il suo corpo che per il suo nome. Si tratta di Brando Bertrand, protagonista di uno spot pubblicitario della Idealista, portale di annunci immobiliari. Il ragazzo, nella pubblicità di cui trattasi, appare senza veli, mentre l’agente gli sta illustrando l’appartamento oggetto di vendita. La sua apparizione, come mamma l’ha fatto, è stata molto apprezzata dalle ragazze, e probabilmente, l’idea degli autori del programma è quella di riproporre in studio la scena incriminata, visto che il ragazzo durante la consegna della posta, ha ricevuto un asciugamano simile a quello utilizzato durante lo spot.