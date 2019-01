"C’è Posta per Te", dopo la puntata Denise e Debora si sono sposate: la famiglia ha partecipato

Sabato 19 gennaio è andata in onda la puntata di “C’è posta per te”, in questa puntata si è parlato della storia d’amore tra Denise e Debora. Le ragazze sono molto giovani e si sono innamorate, inizialmente hanno tenuto nascosto la loro relazione ma quando è diventata più importante entrambe hanno comunicato alla famiglia quanto stava accadendo.

Inevitabile un primo momento di sconforto e di sorpresa nello scoprire che il proprio figlio è omosessuale, la famiglia di Deborah ha subito accettato la relazione con Denise ed anche il loro matrimonio. Per Denise non è stato così semplice come per la compagna, la famiglia appena presa la notizia è rimasta sconvolta hanno avuto un violento litigio dove sono volate anche le mani ed hanno iniziato a proibire l’incontro tra le due ragazze.

La ragazza, quando usciva, veniva sempre accompagnata dal fratello e poteva solo andare a lavorare e stare a casa. Ad un certo punto la famiglia crede di aver allontanato la figlia da Debora e le dà più libertà. La ragazza, innamorata, inizia nuovamente ad incontrare la fidanzata e decide di sposarsi. Denise non trova la forza di comunicare tutto alla famiglia ed invia quindi un messaggio per informare delle imminenti nozze.

A casa rimangono tutti sconvolti, decidono di non avere più rapporti con la figlia e di non partecipare alle nozze e di non voler conoscere Debora. Giunti in trasmissione Maria De Filippi interviene facendo ragionare i genitori e raggiunge l’accordo sulla conoscenza Debora ma avvisano che comunque non parteciperanno alle nozze.

Come è risaputo le puntate di “C’è posta per te” vengono registrate tempo prima, proprio sulla pagina ufficiale della trasmissione è stato pubblicato un video dove viene mostrato che alla fine i genitori di Denise hanno preso parte alle nozze della figlia con Debora.

Nonostante la forte contrarietà dimostrata dalla madre, alla fine si è convinta ad accettare le nozze e vi ha partecipato con il sorriso.