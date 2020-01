C’è posta per te: da sabato 11 gennaio su Canale 5. Ecco i primi ospiti

Nuovo anno e nuova edizione per C’è posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ogni sabato farà commuovere milioni di telespettatori, grazie alle storie di gente comune, che si rivolge alla trasmissione per riallacciare relazioni interrotte o semplicemente per dire grazie a qualcuno.

La prima puntata dell’edizione numero 23 andrà in onda in prima serata sabato 11 gennaio, esattamente un giorno prima di una data importante per il programma, ovvero il ventennale della prima storica puntata, che andò in onda il 12 gennaio 2000.

Nonostante le tante edizioni, il programma non ha mai perso l’interesse del pubblico. Confermata la classica formula, che prevede la consegna della famigerata busta da parte dei postini di Maria, alla persona ricercata da chi ha contattato la redazione del programma. Le due parti successivamente si incontrano in studio, separate da una busta e se troveranno un’intesa, potranno togliere la busta e riabbracciarsi.

Come al solito due delle storie proposte durante ciascuna puntata, vedranno protagonisti altrettanti ospiti famosi italiani o internazionali. Grazie ai canali social del programma, sono già noti i VIP che interverranno nella prima puntata di sabato. Si tratta di due attori, molto apprezzati soprattutto dal pubblico femminile.

Il primo ospite sarà Johnny Depp, 56enne attore statunitense, protagonista di diverse pellicole cinematografiche di successo come la saga di Pirati dei Caraibi, nel quale interpretava il pirata Jack Sparrow. Famose anche le sue intepretazioni di Edward mani di forbice, Willy Wonka ne La Fabbrica di cioccolato e il Cappellaio Matto in Alice in Wonderland.

Il secondo ospite internazionale della prima puntata di C’è posta per te, sarà il 30enne attore turco Can Yaman, meglio conosciuto come il Ferit Aslan della serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Scopriremo sabato chi saranno i fortunati destinatari delle sorprese organizzate con la complicità dei due attori.