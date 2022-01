C’è Posta per Te: corna da marito e cugina ma il commento di Mara Venier spiazza tutti

Durante la prima puntata del famoso programma di Queen Mary, C’è Posta Per Te, è stato presentato un caso che ha destato l’attenzione di molti telespettatori. Il caso in questione è quello di Alessia, ragazza tradita da suo marito Giovanni, il quale quest’ultimo intratteneva una relazione extra coniugale con la cugina di lei.

Una triangolo amoroso che ha fatto sprofondare Alessia in un vortice di tristezza e delusione, ma nonostante tutto ha trovato la forza di presentarsi al programma, dando la possibilità a Giovanni di esprimere la sua opinione in merito. “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe“, una dichiarazione, quella di Giovanni, tutto sommato sincera, segno di aver fatto ammenda dei propri peccato, lasciando trasparire tutto il suo pentimento per l’atto commesso.

Non è bastato un pentimento in pubblica piazza per Alessia, che alla fine di un lungo discorso fatto di implori e insistenze, sotto certi aspetti anche asfissianti da parte di Giovanni, la donna ha comunque deciso di chiudere la busta.

Alessia tradita dal marito e della cugina, il commento di Mara Venier

Ad alleggerire un po’ la situazione, che iniziava ad essere alquanto pesante, ci pensa Zia Mara. La presentatrice veneziana ha infatti seguito con attenzione il caso di Alessia, tanto da commentare sul profilo di Trash Italiano: “Non era la zia…” con tanto di faccina sorridente. Una pioggia di like e commenti divertiti hanno corredato il commento della Venier, segno che il suo intervento è stato molto apprezzato dagli utenti.

Ovviamente Zia Mara ha di proposito commentato in quel modo, giocando con il suo nomignolo, affettuosamente associatole da qualche anno. Tutti sanno infatti che per tutti, nel mondo della televisione, la Venier è etichettata come “Zia Mara”. Insomma un intervento, quello dell’ex moglie di Jerry Calà, che ha divertito tutti.