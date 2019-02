C’è posta per te, Calogero e Valentina avrebbero preso in giro Maria De Filippi: "Lei come Sara Affi Fella!”

Sabato 23 febbraio 2019 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te condotta da Maria De Filippi e alla quale hanno partecipato anche personaggi di spicco come Emma Marrone e Owen Wilson. Non solo però perchè tra le tante storie, anche quella tra Calogero e Valentina che però hanno creato molti dissapori e dubbi soprattutto sui social.

Molti utenti infatti non hanno per nulla creduto alla veridicità dei due e, da come riporta anche il sito di IsaeChia.it, sembra esserci stato un vero e proprio commento da parte di un utente che smaschererebbe la coppia di Licata. Secondo l’indiscrezione infatti. i due piccioncini non si sarebbero mai lasciati come invece ha fatto credere Calogero ma anzi avrebbero inscenato il tutto solamente per aumentare i loro follower su Instagram.

“Lei proprio qualche giorno prima della messa in onda aveva tolto tutte le foto pubblicate da Ottobre 2018 a Febbraio 2019 pensando di essere furba ma siccome non lo è affatto si è dimenticata di rimuovere i tag sulle foto del fratello di lui che testimoniano che fossero insieme a Natale e Capodanno” denuncia infatti l’utente in questione. In teoria dunque Valentina avrebbe fatto credere di aver concluso la sua storia con Calogero a luglio 2018 considerando anche che al registrazione di C’è posta per te è avvenuta subito dopo l’estate.

“E’ stata sgamata e ora tutta Italia sa che è una poveretta senza arte né parte che voleva fare come Sara Affi Fella. Poteva andare direttamente a Uomini e Donne!” ha chiosato ancora l’utente che ha scoperto il loro gioco. Se così fosse la stessa Maria De Filippi sarebbe stata presa in giro dai due considerando anche il fatto che il giovane ha vessato la redazione con la sua storia per ben un mese.

Calogero su Instagram infatti conta oltre 40mila follower mentre Valentina addirittura i 50mila e dunque con la loro partecipazione al programma di Queen Mary avrebbero potuto crescere e guadagnare ancora più credibilità con i loro follower. Non ci resta dunque che vedere come si difenderanno i due ma soprattutto cosa dirà la stessa Maria De Filippi su questa storia.