C’è Posta per Te, Belèn si commuove parlando della nonna: "Pagai la sua chemioterapia. Le diedero 4 mesi di vita!"

Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono stati alcuni degli ospiti importanti nella prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te andata in onda sabato 12 gennaio 2019, su Canale 5. I tre conduttori di Tu sì que vales si sono molto emozionati ascoltando la storia di Giulia e Matteo, marito e moglie che hanno voluto raccontare la loro storia.

Malati entrambi del linfoma di Hodgkin oggi i due fortunatamente sono guariti ma hanno lasciato un segno indelebile non solo nei telespettatori affezionati al programma ma anche nella modella argentina. Belèn infatti ha voluto raccontare un suo aneddoto personale ma soprattutto inedito riguardante la sua cara nonna che, in Argentina, purtroppo si ammalò di tumore.

“Quando io avevo 18 anni, e non l’ho mai raccontato in televisione, mia nonna si ammalò di cancro fortemente e le avevano dato quattro mesi di vita. Mia nonna per me era tutto, è stata quella che mi ha cresciuto, quella che mi ha dato tanto amore, quella che mi ha insegnato tantissime cose… Sono davvero molto simile a lei” ha infatti chiosato la modella. Belèn oltretutto ha svelato che in quel momento si era sentita crollare il mondo addosso ma invece di piangere aveva preso una decisione molto importante.

Fatte le valigie infatti, la modella ha deciso di partire per l’Italia e, dopo essere diventata un personaggio importante e conosciuto, ha avuto la possibilità di pagare la chemioterapia alla nonna. “Sono tornata fiera di me, mia nonna è andata avanti per tantissimi anni e me la sono goduta fino a poco tempo fa” ha raccontato tra le lacrime la Rodriguez.

Una storia che ha toccato tutti ma soprattutto i due sposi Giulia e Matteo che, dopo essersi conosciuti mentre lei stava iniziando la chemioterapia per sconfiggere il tumore, oggi sono felici più che mai e possono dire finalmente di avere tutta la vita davanti.