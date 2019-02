C’è posta per te: arrivano Pio e Amedeo con una strana richiesta ad un campione dello sport

Dopo lo stop di sabato scorso, per via della trasmissione su Rai Uno della finalissima del 69esimo Festival di Sanremo, torna su Canale 5, sabato 16 febbraio, C’è posta per te, il people show strappa lacrime condotto da Maria De Filippi.

Come di consueto, sulle pagine social del programma, ecco arrivare le prime anticipazioni sugli ospiti della prossima puntata, quinta di questa ventiduesima stagione. Alla corte di Maria De Filippi sbarcheranno, freschi del successo del loro intervento sanremese, i due foggiani Pio e Amedeo, che faranno una curiosa richiesta a Mario Balotelli, calciatore attualmente in forza all’Olympique Marsiglia.

Nel video di anticipazione postato sulle pagine social di C’è posta per te e su quelle di Pio e Amedeo, si vedono i due comici che accompagnano un ragazzo, di nome Gabriele, che ha scritto alla trasmissione per incontrare Mario Balotelli. I due scrocconi foggiani, si inseriranno nella storia per cercare di convincere il calciatore a regalare al ragazzo, neo patentato, una automobile. E per convincere Mario Balotelli, i due comici porteranno l’oggetto della richiesta, ovvero la macchina, direttamente negli studi del programma.

Per Balotelli, si tratterà di rivivere un film già visto, dato che nella seconda serie di Emigratis, i due foggiani si erano recati a casa sua e portandolo in giro per i negozi di Nizza, gli avevano scroccato acquisti di capi di abbigliamento e gioielli per circa cinquemila Euro.

L’intervento di Pio e Amedeo è stato annunciato dagli stessi comici con un post sui social nel quale ironicamente scrivono: “Anni passati a scivere a Maria per farci riconoscere da qualche zio coi soldi… e poi… all’improvviso Maria c’ha chiamato!! abbiamo registrato questa puntata… ‘sta volta si piange forte?”. Per l’attaccante ex Inter e Milan, invece, si tratta di una prima apparizione in un programma televisivo, come lui stesso aveva annunciato a fine novembre su Instagram, quando, postando una sua foto con Maria De Filippi, aveva scritto: “#mariadefilippi La mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma”.