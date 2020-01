C’è Posta per Te, anticipazioni seconda puntata: super ospite Can Yaman, protagonista di "Bitter Sweet"

Il protagonista della soap opera turca “Bitter Sweet“, Can Yaman, sarà attesissimo ospite della seconda puntata del fortunato format di Canale 5 “C’è Posta per te” – che andrà in onda sabato 18 gennaio 2020 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”.

I fan italiani della soap turca che per mesi ha appassionato i telespettatori potranno dunque rivedere in tv il loro amato beniamino, che in “Bitter Sweet” interpretava il ruolo dell’imprenditore Ferit Aslan. La notizia della partecipazioni di Yaman alla seconda puntata di “C’è Posta per Te” è stata data tramite le pagine social del programma.

Can Yaman ospite della seconda puntata

Come è successo la scorsa puntata per Johnny Depp, anche Can Yaman entrerà negli studi del programma ad inizio puntata, quindi risponderà alle domande di Maria De Filippi. Gli spoiler che già circolano in rete preannunciano che l’attore turco cercherà di essere evasivo sulla sua vita privata, glissando alcune domande circa la sua vita sentimentale.

Il pubblico in studio accoglie Can sulle celebri note del brano di Loredana Berté “Sei bellissimo“, attestando così ancora una volta l’affetto e il larghissimo seguito che ancora oggi l’attore può vantare in Italia. Una popolarità ottenuta grazie alla soap opera turca “Bitter Sweet” che ha appassionato milioni di telespettatori.

Can Yaman è stato chiamato da Maria per assecondare ed esaudire il desiderio di uno dei destinatari della posta. Una cosa che Can ha fatto ben volentieri, anche per ricambiare il grande calore e generosità che ha ricevuto dal pubblico italiano. Al momento non è dato sapere chi ha ricevuto un regalo così speciale, ma di certo si sa che negli ultimi giorni Yaman è stato chiamato ad ottemperare ai suoi obblighi relativi al servizio di leva, che in Turchia è obbligatorio.

Sui social infatti sono apparse alcune foto che ritraggono l’interprete di Ferit Aslan in “Bitter Sweet” al fianco di alcuni commilitoni. Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla seconda puntata di “C’è Posta per te” si segnala che la puntata di inizio anno della nuova edizione del programma ha registrato dei dati di ascolti eccezionali, battendo ancora una volta i programmi concorrenti.