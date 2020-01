C’è Posta per Te, al via il programma di Maria De Filippi: due ospiti molto attesi nella prima puntata

Per la gioia dei tantissimi fan torna l’edizione del 2020 della trasmissione di Maria De Filippi “C’è Posta per te“, precisamente l’11 gennaio la Regina di Canale 5 intratterrà il suo pubblico raccontando le storie dei protagonisti che siederanno davanti ad una busta chiusa, pieni di speranze.

Molta curiosità anche intorno agli ospiti della prima puntata, due volti molto conosciuti e amati. Sembra proprio che Maria De Filippi abbia voluto partire con il botto in questa nuova edizione e i presupposti sembrano esserci tutti per bissare il grande successo ottenuto negli anni passati.

C’è Posta per Te, anticipazioni prima puntata

Ecco allora che ad entrare in studio sarà l’attore Can Yaman, colui che ha fatto sognare orde di telespettatori, incollati agli schermi durante la scorsa torrida estate per seguire le avventure dei protagonisti della telenovela turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“. Can Yaman era il protagonista maschile che grazie al personaggio Ferit Aslan e al suo fascino ha saputo catalizzare su di sé l’interesse del pubblico italiano.

Maria De Filippi intervisterà l’attore e lo prenderà per mano in un viaggio a ritroso nel suo passato, anche grazie ad alcuni oggetti contenuti in una scatola che faranno da filo conduttore in questo viaggio e che rappresentano punti focali della sua infanzia. In studio sarà presente anche il padre di Yaman, ma pur essendo acclamato dal pubblico, deciderà di non comparire davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda il secondo ospite, si vocifera possa arrivare direttamente da “Uomini e Donne”, altro fiore all’occhiello di Maria De Filippi. Soprattutto il trono over sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, grazie alle avvincenti situazioni amorose dei vari cavalieri e dame. Il nome che ha fatto capolino in alcune anticipazioni è quello di Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante, divenuta poi la sua fidanzata che in questo momento si sta godendo l’enorme successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” in cui ha raccontato i vari tradimenti proprio di Damante.