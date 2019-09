Castrocaro, Belen e Stefano incantano con il tango. La richiesta di Simona Ventura: "Testimone alle vostre nozze bis"

La popolare showgirl e modella argentina Belen Rodriguez è tornata alla conduzione insieme al marito Stefano De Martino, ex ballerino di “Amici” nonchè inviato de “L’isola dei Famosi”, per presentare il popolare Festival di Castrocaro, dove non sono certo mancate botta e risposta, battutine ironiche, più o meno spontanee, ma anche un tango passionale e un’immancabile dedica d’amore.

Nel corso dell’esibizione del celebre cantante partenopeo Gigi D’Alessio, ospite della kermesse canora, la Rodriguez si è avvicinata al pianoforte del cantante, scrivendo con la mano: “Ti amo, Stefano“. Un gesto che ha trovato l’immediato apprezzamento da parte del pubblico presente, ma anche di quello televisivo.

La gaffe di Belen e le parole di Simona Ventura

Oltre ai gesti dolci e romantici tra Belen e Stefano, non sono mancate le gaffe, che non sono passate inosservate agli internauti, che hanno notato le parole della Rodriguez su Alex Baroni; infatti, nel corso della seconda parte della serata il concorrente Riad si è esibito con il brano “Cambiare” di Alex Baroni.

Una canzone che è considerata un classico della musica italiana, mentre la showgirl argentina l’ha scambiato per un inedito del giovane concorrente. Inutile dire che la Rodriguez è stata pesantemente attaccata sui social a causa di questa gaffe, con commenti che evidenzierebbero la sua scarsa conoscenza in materia musicale.

Nel corso dell’evento musicale non sono mancati momenti di puro gossip, grazie a Simona Ventura, presente alla serata in qualità di giurata, che ha parlato di un ipotetico secondo matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Parole che hanno infiammato tutti i fan della coppia, che per anni hanno atteso un ritorno tra i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo? Da quando i due ex coniugi sono ritornati insieme il gossip imperversa, ma a gettare benzina sul fuoco sono state le parole di Simona Ventura, che durante la kermesse musicale ha detto: “Stefano, il tango con Belen è rimasto nella storia” – quindi ha aggiunto – “Il vostro è un grande, grandissimo amore. Lo sai che io sono per voi, sono vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre bis nozze, se ci saranno“.

Stefano, imbarazzato ha replicato con un grande sorriso, chissà se questa reazione non sia l’ammissione di qualcosa che fino ad oggi è stato abilmente nascosto, ma che è nell’aria già da tanto tempo e che farebbe sognare nuovamente i tanti fan della coppia.