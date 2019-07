Casa Totti diventa realtà, tra gli ospiti troveremo Teo Mammucari ed Emma Marrone

In passato si è parlato tanto di un possibile rivisitazione di Casa Vianello, andata con gran successo in onda sui canali Mediaset dal 1988 al 2007. Grazie al gran successo ottenuto dalla sit-com con protagonisti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, nel 1996 e nel 1997 sono state registrate due miniserie TV chiamate “Cascina Vianello”, “I misteri di Cascina Vianello” e un film nel 2008 intitolato “Crociera Vianello”.

L’eredità non è semplice, ma Mediaset sembra aver trovato la coppia adatta per sostituire, nel miglior modo possibile, la coppia formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. I protagonisti della prossima sit-com su Canale 5 sono Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi e si intitolerà “Casa Totti”.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità, e in una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, la compagna di Francesco Totti ha rivelato: “Una sit-com come Casa Vianello? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati”.

Il progetto diventa realtà

Sempre come svelato dal settimanale “Chi” nel numero di mercoledì, conferma la prima edizione di “Casa Totti” e gli ingredienti della serie, come hanno potuto capire dalle primissime scene registrate in questi giorni, sono i seguenti: “Amici, risate, gag e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due puntate zero finora registrate”. Proprio per questo motivo la coppia, sempre molto riservata nella loro vita privata, negli ultimi giorni ha pubblicato sempre più scatti dedicati ai loro momenti più intimi.

Inolte vengono svelati anche i primi ospiti della serie: si tratta di Teo Mammucari, amico di Ilary Blasi grazie alla conduzione de “Le Iene”, programma televisivo di intrattenimento che va in onda su Italia 1, ed Emma Marrone, cantante molto apprezzata dai loro figli. Per il momento non si conosce la data di messa in onda.