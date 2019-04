Carolyn Smith parla della sua malattia e rivela: "Sarò presente a Ballando con le Stelle!”

Carolyn Smith che sappiamo benissimo aver combattuto duramente contro il terribile cancro al seno con tutta se stessa, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini dove ha svelato di stare bene. “Posso finalmente due che sto davvero “abbastanza bene”, che la mia situazione sta migliorando. Era parecchio che non avevo buone notizie. Vede, questo mio rincorso tocca tanti aspetti della vita. E ora con questo nuovo esito degli esami posso pianificare un po’ di più il futuro” ha infatti dichiarato Carolyn.

Non più tardi di qualche mese fa, “l’intruso” come lo ha sempre chiamato lei, era tornato e questo aveva demoralizzato moltissimo la stessa Carolyn tanto da affidarsi spesso al suo profilo Instagram come valvola di sfogo. Per il momento, la Smith, racconta di non essere guarita del tutto e anzi ha passato il peggior Natale della sua vita quando i dottori le avevano detto che purtroppo non ce ne era solamente uno e avrebbe dovuto affrontare una radioterapia molto particolare.

Tra una settimana Carolyn dovrà sottoporsi ad un altro esame per vedere come stanno procedendo le cure ma, dei tre “Intrusi” presenti uno è sparito del tutto e gli altri due sono sensibilmente diminuiti. Nonostante tutto l’ex ballerina, durante la sua intervista a Chi ha raccontato di non avere mai avuto paura soprattutto perchè si ritiene una persona che non molla mai e alla quale piace sempre vincere.

“Ho una relazione meravigliosa con il pubblico. E credo di avere abbattuto almeno un tabù” ha svelato la coreografa che presto rivedremo come giudice nelle nuova edizione di Ballando con le Stelle “Ci vado! E sarò più forte e tosta che mai” ha infatti confessato Carolyn. La Smith oltretutto ha voluto dire la sua in merito ad alcuni componenti del cast ed in particolar modo su Suor Cristina che vedremo nelle vesti di una ballerina un po’ insolita.

“Lei è molto interessante. E poi per quale motivo una suora non può ballare? Leggendo la Bibbia scopri che la danza è sacra” ha svelato Carolyn che invece dell’ex senatore Antonio Razzi ha dichiarato “Eh, lui mi lascia un po’ perplessa. Ma vista la persona e l’età, deve aver vissuto i tempi delle balere: forse riesce a fare qualcosa”.