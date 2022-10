Carmen Russo cade nello studio del GF Vip, Signorini: "Che paura, mi viene un infarto"

Ascolta questo articolo

Carmen Russo è caduta mentre raggiungeva Alfonso Signorini al centro dello studio televisivo del Grande Fratello Vip, provocando un piccolo incidente.

La ballerina purtroppo non ha visto il gradino e di conseguenza è inciampata, rotolandosi a terra. Il conduttore è corso ad aiutare la donna non appena l’ha vista cadere. Carmen Russo sta bene.

Carmen Russo arriva allo studio del Grande Fratello Vip e cade

Alfonso Signorini sottolinea quanto sia emozionante l’episodio in corso, dicendo che ci sono molte emozioni che si rincorrono. “Vedo la meravigliosa Barbara… o meglio, la meravigliosa Carmen Russo. Per favore, vieni qui e dai un caloroso benvenuto al nostro pubblico”. La ballerina purtroppo è inciampata ed è caduta a terra.

Alfonso Signorini si è precipitato ad aiutare la donna, dicendo: “Oh no, ti prego, mia cara”. L’ha sollevata e avvolto le sue braccia intorno a lei in un forte abbraccio. Le ha chiesto se era spaventata e se stava bene. E lei ha sorriso: “Niente amore, lo faccio tutte le sere”.

Come sta Carmen Russo dopo la caduta?

Alfonso Signorini ammette di essere rimasto terrorizzato nel vederla cadere così: “Io ho avuto un infarto“. La ballerina ha spiegato all’uomo perché è inciampata. Gli ha detto che non stava prestando attenzione a dove stava andando e ha perso l’equilibrio. Banalmente, non ha visto il gradino che doveva fare per arrivare al centro dello studio e arrivare al conduttore: “io non ho visto il gradino, ma guardo un pò”. Le gambe non sono più in grado di sostenere il peso. Farò un balletto dopo questo, è un sentimento rock con i Maneskin. Ho intenzione di rimettere a posto le gambe.

Alfonso Signorini ha ripetuto: “Che shock“. Poco dopo, ci teneva a far vedere la caduta ai concorrenti del Grande Fratello Vip, e ha preso in giro Carmen Russo dicendo: “Mi hanno detto che si è visto tutto il fondoschiena”. Ma lei ha interrotto la conversazione, dicendo che non era vero e che indossava la stessa biancheria intima del vestito, quindi non si era visto nulla.