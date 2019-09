Carlo Cracco: ritorno in tv con un nuovo programma per il grande chef stellato

Uno degli chef più in gamba e famosi del panorama culinario Italiano, Carlo Cracco; lo chef stellato negli anni ha saputo far notare la sua presenza, e soprattutto le sue capacità in cucina. Non c’è voluto molto per capire le doti di Cracco, numerosi infatti sono stati i critici che hanno degustato ed apprezzato la sua cucina, la sua fantasia, o per meglio dire il suo estro.

Numerosi sono i suoi cavalli di battaglia, come il famoso uovo marinato, così come allo stesso tempo, tante sono state le critiche circa la sua margherita nel ristorante a Milano, dal costo esorbitante di 16 euro, che ha fatto discutere l’Italia intera. In un modo o nell’altro Cracco ha saputo ben costruire un personaggio di successo e di spessore.

Numerose sono state anche le sue presenza in tv, in programmi che hanno tutti garantito dei veri picchi di audience, uno tra tutti “Masterchef” in compagnia dei suoi colleghi, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, e Joe Bastianich. Nell’ultima edizione di “Masterchef” però il famoso cuoco stellato non ha partecipato, e per un po’ infatti non ha avuto alcuna apparizione televisiva; fino ad oggi, dove ha firmato un contratto di ben 20 puntate con Rai 2; si tratta di uno “cooking live”, dove il famoso cuoco avrà a disposizione una cucina, ed insieme a vari chef che verranno cambiati ogni sera, Cracco delizierà con delle ricette tutte nuove.

In una intervista infatti è possibile leggere quanto afferma lo chef: “Solo un breve ritorno, ho altre cose da fare come gestire vari ristoranti“. Il programma di chiamerà “Nella mia cucina – una ricetta con Cracco“, andrà in onda dal 16 settembre, dal Lunedi al Venerdi per circa 20 minuti a partire dalle 19:40. Il programma in essere sarà improntato sulla comicità e sull’allegria, ed ovviamente, sui piatti inventati al momento da Cracco.

Il programma in questione appare sponsorizzato dalla nota azienda Italiana “Scavolini” di cui Cracco ne è il testimonial ufficiale, e da “Zerostories“. Secondo il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano: “Non solo spot, è il brendend content, l’evoluzione del settore, il nostro mandato è anche valorizzare il sistema economico nel sistema paese“.