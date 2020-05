Carlo Conti torna in tv con un nuovo format

Carlo Conti tornerà presto sugli schermi di Rai 1, non più con “La Corrida” – sospesa a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus che impone, tra le tante, anche il distanziamento sociale – bensì con un nuovo format del tutto innovativo, che porterà quindi il popolare conduttore televisivo a diventare uno dei protagonisti della programmazione estiva del 2020.

Stando alle anticipazioni che trapelano in rete, Conti porterà in video un programma che gli farà rivivere il periodo iniziale della sua carriera, quando si occupava di musica; per anni infatti il conduttore ha lavorato in radio e si è occupato di classifiche musicali per Disco Ring su Rai Uno.

Il nuovo programma Carlo Conti

Sono tanti i programmi che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati sospesi o del tutto ripensati per rispondere alle nuove esigenze e misure in materia sanitaria. La programmazione televisiva estiva è stata quindi rielaborata in funzione di queste nuove esigenze. Tra i programmi che la Rai ha dovuto rinviare a data da destinarsi, oltre a La Corrida c’è anche il talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle“.

Due cancellazioni importanti, che hanno portato i dirigenti di Viale Mazzini ad elaborare un piano per contenere la perdita di ascolti. Il nuovo programma di Carlo Conti sembra sia stata la soluzione giusta per rispondere a questo problema. Blogo ha annunciato che Carlo Conti tornerà in tv con il suo nuovo format a giugno, mettendosi in gioco, perché si tratta di un vero e proprio esperimento.

In questo nuovo programma, Conti vestirà i panni di un deejay e il format si chiamerà “La Conti Parade“. Al centro del nuovo programma ci sarà quindi la musica, ma Blogo fornisce qualche dettaglio in più scrivendo: “Un programma incentrato sulle classifiche per giocare e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno“. I programmi di Carlo Conti sono sempre stati dei successi, quindi non è difficile immaginare che anche stavolta il conduttore farà il boom di ascolti.