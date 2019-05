Carlo Conti, le sue parole: "Resto in Rai, io e l’azienda vogliamo continuare il matrimonio"

In queste settimane si continua a parlare della possibilità di vedere Carlo Conti in un programma Mediaset e il motivo è stato legato al fatto che, recentemente, il presentatore toscano è stato presente in una storica trasmissione di Canale 5, come il Maurizio Costanzo show. È arrivata la smentita da parte del conduttore che ha chiarito la situazione nel corso della presentazione della nuova edizione del programma Ieri e oggi, che avrà inizio su Rai tre il 16 giugno.

Si sono create queste voci per il fatto che il contratto di Carlo Conti con la Rai scade il prossimo 7 giugno ma il presentatore ha deciso di non nascondersi raccontando la verità. Il presentatore delle ultime edizioni de La corrida ha voluto chiarire che ci sono i margini per parlare di una trattativa per il rinnovo.

La smentita del presentatore

Queste sono le parole che chiudono qualsiasi possibilità a un arrivo in Mediaset: “Quando le parti hanno un comune intento non penso sia difficile trovare un accordo”. Il presentatore ha precisato che negli ultimi rinnovi ha abbassato il compenso e c’è un’ottima intesa con la Rai come dimostrato dalle dichiarazioni di Conti: “Sia io che l’azienda abbiamo manifestato la volontà di continuare il matrimonio“.

Nonostante i corteggiamenti della Mediaset, Carlo Conti rimane fermo nella sua decisione dicendosi sicuro di fare la scelta giusta. Carlo Conti ha sottolineato che si è trattato di chiacchiere sulla possibilità conduzione di un programma Mediaset e questi pettegolezzi giungono nel momento in cui è in scadenza il suo contratto con l’azienda di Stato.

Ha continuato dicendo che sono già iniziati i provini per Tale e quale show. Inoltre ha sottolineato che, prossimamente, ci saranno molti impegni tra cui il Music Award che farà all’Arena di Verona. Per quanto riguarda Ieri e oggi, si tratta di un programma che vanta molte interviste a personaggi di spicco come Leonardo Pieraccioni, Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore e Vincenzo Salemme.