Carlo Conti in lacrime al Maurizio Costanzo Show: “Per favore cambiamo argomento"

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Ho sempre apprezzato il garbo e la simpatia di Carlo Conti, e il pudore dei sentimenti mostrato in questa occasione, così raro oggi, soprattutto in televisione, me lo fa apprezzare ancora di più. Si tratta di caratteristiche che lo accomunavano anch'esse a Fabrizio Frizzi, ugualmente elegante e professionale, dalla grande umanità.