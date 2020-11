Carlo Conti, guarito dal Coronavirus torna in studio per condurre la finale del programma “Tale e Quale Show”. Il conduttore reduce dalla malattia ha confessato che non poteva assolutamente mancare per la gran finale in diretta su Rai 1 e così è stato, presentandosi in studio per il grande evento.

Panariello a Fq megazine aveva già anticipato la presenza di Carlo Conti in studio per la finale e il ritorno del conduttore era molto atteso da tutti. Il rientro del conduttore è stata una sorpresa perchè inizialmente ha finto di essere collegato da casa come nelle altre occasioni, mentre subito dopo è comparso sul palco: “Ci siamo sono tornato in studio per Tale e quale show, la grande finale” e poi ha aggiunto: ” grazie per il grande affetto che mi avete dimostrato: è un onore e un piacere essere tornato in questo studio. Non potevo mancare per l’ultima puntata, nonostante le mille disavventure e il periodo un pò particolare, diciamo cosi”.

Ricordiamo che il conduttore toscano il mese scorso aveva contratto il Coronavirus e aveva condotto qualche puntata da casa sua, poi a causa del peggioramento e dovendo affrontare le cure in ospedale ha dovuto saltare la puntata che fu condotta dai tre giudici in studio Loretta Goggi, Panariello e Salemme.

Venerdì scorso era ritornato nel programma collegandosi in diretta sempre da casa sua. La grande finale non poteva perderla e così è ritornato in studio conducendo per tutta la serata, solo verso la fine ha affermato di essere un pò affaticato in quanto incominciava a mancargli il fiato.

La puntata di tale e quale show è stata vinta da Lidia Schillaci che ha interpretato Mina con la canzone “Io e te da soli”, al secondo posto Jessica Morlacchi che ha interpretato Lara Fabian e al terzo posto si è piazzato Agostino Penna interpretando Drupi. La vincitrice si è aggiudicata 30.000 euro da donare in beneficenza.