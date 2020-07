Carlo Conti bis: a settembre tornerà con "Tale e Quale show" e "Top Dieci"

Carlo Conti rimane una garanzia per la televisione del servizio pubblico e il particolare per la rete ammiraglia Rai ed è proprio per questo motivo che a settembre il conduttore tornerà in onda con ben due dei suoi programmi di maggiore successo: Tale e Quale Show da un lato e Top dieci dall’altro.

Il primo a partire sarà proprio il grande classico Tale e Quale Show, che tornerà però in una versione più breve rispetto alle precedenti: la decima edizione del programma che, come è noto, vede sfidarsi personaggi dello spettacolo in prove di canto, ballo ed imitazione di grandi star della musica passata e presente, potrebbe partire già dal 25 settembre, ma non sono trapelate ulteriori informazioni per il momento circa il numero delle puntate previsto.

Quel che è certo è che la nuova edizione non sarà lunga come le precedenti e quindi la produzione potrebbe decidere di tagliare il consueto torneo dei migliori, che iniziava una volta terminata la gara vera e propria. Un’altra novità prevista per la prossima stagione televisiva è la seconda edizione di Top Dieci, il nuovo quiz show che sta andando in onda su Rai1 in queste settimane.

Visto il grande successo ottenuto fino a questo momento con le nuove puntate, i vertici Rai sembra abbiano già pensato di riconfermare il programma, che dovrebbe partire una volta conclusa la nuova edizione di Tale e Quale Show. Proprio per questo motivo, quindi, lo show potrebbe avere una durata inferiore rispetto al solito.

La seconda stagione della trasmissione dovrebbe andare in onda nei primi mesi della primavera 2021 e non più in estate come sta accaduto per questa prima edizione di Top Dieci, pensata proprio per intrattenere gli italiani e offrire loro un momento di leggerezza dopo le tensioni e i drammi vissuti dal nostro Paese negli ultimi mesi.