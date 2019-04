Carla Signoris presenta "Grande Amore", il nuovo programma sul potere dei sentimenti

Da domenica 14 aprile, su Rai 3, arriva un nuovo programma che si interroga sul valore e il potere dei sentimenti. Il titolo della nuova trasmissione che andrà in onda per 5 puntate è “Grande amore” con la conduzione di Carla Signoris. Un titolo che fa pensare a grandi storie d’amore sia di personaggi dello spettacolo, ma anche di persone comuni. Vediamo cosa si racconta.

“Grande amore” è un docu-reality che va in onda nella prima serata a partire da domenica 14 aprile con Carla Signoris narratrice-coinvolta nelle varie storie che, ogni volta, ha il piacere di raccontare al pubblico. Una trasmissione nata, voluta e diretta da Angelo Bozzolini. Sono cinque appuntamenti che raccontano di storie d’amore diverse, ma con lieto fine. La prima puntata è protagonista la storia d’amore burrascosa e impegnativa tra Liz Taylor e Richard Burton, commentata da Marina Cicogna.

Oltre a concentrarsi sulle grandi storie d’amore che il pubblico conosce: da Liz Taylor e Richard Burton (protagonisti della prima puntata), sino a John Lennon e Yoko Ono, fino ad arrivare a Dalida e Luigi Tenco, il programma si concentra anche sulle storie comuni, il cui amore è riuscito a vincere e durare nel corso del tempo. La stessa conduttrice spiega in questo modo il motivo: “A differenza delle storie dei vip, infatti, quelle delle persone comuni avranno un lieto fine”.

L’ideatore del programma, Bozzolini, racconta così il programma e da come è partita l’idea di portarlo in televisione: “Se infatti il filo rosso che lega le storie delle due coppie di ogni puntata è la difficoltà di amarsi liberamente, ogni domenica scopriremo un esempio di come la forza di un legame possa farcela, contro tutto e contro tutti, a imporsi su nemici più o meno invisibili: l’opposizione delle famiglie, il tradimento, l’alcolismo, la depressione, la ludopatia”.

Un programma, come spiega lo stesso direttore di Rai 3, Stefano Coletta, in cui si fa sognare il pubblico. Un programma che apre la strada a una nuova piega di Rai 3 che racconta storie d’informazione, ma anche in cui ognuno può immedesimarsi e riconoscersi. Ogni domenica, la conduttrice è affiancata da altri ospiti che raccontano le storie, come Red Ronnie e Paolo Mieli, solo per citarne alcuni.