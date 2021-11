Capodanno Canale 5, sorpresa serata e conduttori: svelati tutti i dettagli

Manca ormai poco alla fine dell’anno e le principali tv di stato, si stanno attrezzando per tenere compagnia gli italiani soprattutto durante la serata di capodanno. A causa della pandemia, l’ultimo natale è stato diverso dagli altri. Niente festeggiamenti in piazza come è capitato in passato. Mediaset rimpiazzò con una puntata speciale del “Grande Fratello Vip”, su Canale 5.

La scorsa fu l’edizione dei record, durante ben 6 mesi. Quest’anno però le cose andranno diversamente. Non è ancora ben chiaro se l’edizione in corso del reality più longevo andrà avanti fino a dopo natale, ma una cosa è certa: non sarà protagonista della serata del 31 dicembre su Canale 5. Ebbene sì, si torna in piazza. Sempre nel rispetto delle regole anti covid, ma assaporando in qualche modo una parvenza di normalità.

Ci sarà il super concertone, con tanti tanti ospiti famosi. L’esperimento GF sembrerebbe non essere piaciuto ai piani alti e così, si torna alle origini. Ma chi condurrà questa serata di festa? A svelarlo è TvBlog, dove al nome veterano ne ha aggiunto un altro che è una vera sorpresa. Sicuramente ci sarà Federica Panicucci, regina indiscussa dei capodanni di Canale 5.

Ad affiancarla un nome nuovo e decisamente sorprendente: Albano. Il cantante al momento è impegnato su Rai 1 come concorrente di “Ballando con le stelle”, ma la sua presenza a Mediaset, la sera del 31 dicembre, sembra essere cosa fatta. Il concentro dovrebbe tenersi ancora una volta a Bari, come accaduto nelle precedenti edizioni.

“Secondo le informazioni che abbiamo potuto raccogliere alla conduzione del Capodanno di Canale 5 ci sarà Federica Panicucci. La bella e brava ex centralinista di Portobello non sarà da sola, ma sarà accompagnata da uno che di musica e di canto se ne intende e parecchio. Albano“, questo quanto si apprende dal portale. Nel mentre, anche Rai 1 non resterà a guardare. Chi si accaparrerà il cantante migliore? Staremo a vedere.