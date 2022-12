Capodanno 2023: ecco le proposte televisive per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Ascolta questo articolo

Il 31 dicembre è armai arrivato, se ancora non avete fatto programmi e preferite una serata tranquilla, un’ottima idea è rimanere in casa con la famiglia o gli amici e godersi uno degli show di Capodanno proposti dalla tv italiana. Ecco tutte le informazioni per seguire il Capodanno 2023 in tv su Rai 1 e Canale 5.

Rai 1 si affiderà ancora una volta al suo mattatore per eccellenza. Sarà infatti Amadeus, anche quest’anno, a condurre il consueto appuntamento di Rai 1 “L’anno che verrà” (da anni la scelta preferita dal pubblico televisovo che premia la trasmissione con ascolti record) in diretta da Perugia.

Tanti gli ospiti musicali che si alterneranno durante la lunga nottata fino alla mezzanotte e oltre. Tra i nomi previsti: Iva Zanicchi (che regalerà momenti musicali alternati alle sue ormai immancabili barzellette), Umberto Tozzi, Raf, I ricchi e poveri, Nek, Piero Pelù, Noemi, Mr Rain, Dargen d’Amico, Moda, Francesco Renga, Donatella Rettore, LDA, Maria Bazar, Tracy Spencer e Sandy Marton.

Canale 5 si affida invece a Federica Panicucci con il suo Capodanno 5 in diretta da Piazza De Ferrari a Genova. Insieme a lei sul palco si alterneranno: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. Sono inoltre previsti dei collegamenti da Bari e Matera: a Bari ci saranno i Boomdabash e Rkomi, mentre a Matera spazio a La Rappresentante di Lista e a Gigi D’Alessio.

Non mancheranno in entrambi i casi le presenze di alcuni volti noti della rete per alternare momenti di spettacolo a quelli prettamente musicali.

Non rimane che scegliere il cast preferito e godersi lo spettacolo da casa, in compagnia di amici e parenti con un sottofondo musicale variegato per soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le fasce d’età.