Canzone Segreta 2, Serena Rossi lascia la conduzione: perché e cosa vuole fare

Dopo una sola edizione di Canzone Segreta, Serena Rossi lascia la conduzione. A lanciare la bomba è stato il portale Dagospia. Secondo le indiscrezioni l’assenza dell’attrice al timone del varietà del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo sarebbe più che certa, anche se al momento non è stata ufficializzata una seconda stagione da parte della rete.

Inoltre, gira voce che Serena Rossi non avrebbe gradito molto le stroncature della stampa e mediaticamente, iniziando un percorso più ‘chic’. Il programma, andato in onda per cinque puntate, ha ottenuto una media del 17.29% di share pari a 3.915.000 telespettatori. È stata realizzata anche una puntata speciale dal titolo Stasera Canzoni Segreti dedicata alle vittime del Covid-19 che non ha trionfato, totalizzando il 13.50% di share e 3.029.000 spettatori.

Serena Rossi si era scontrata con le ultimissime puntate della quinta edizione del Grande Fratello Vip e con i primi appuntamenti con L’Isola dei Famosi. Adesso vorrebbe archiviare tutto questo e sogna in grande. La conduttrice sogna il Festival di Sanremo 2022. Vorrebbe essere la co-conduttrice e spalla di Amadeus.

Spingerebbe forte in questa direzione, ma la deludente conduzione di Canzone Segreta potrebbe aver creato più di un problema. Ci riuscirà? L’ultima parola spetterà ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse popolare musicale per il terzo anno consecutivo. Al momento vi è ancora il nodo su Fiorello e sugli altri nomi.

Nelle ultime settimane le indiscrezioni sono aumentate su nomi come quelli di Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset. La scuderia del Biscione potrebbe allinearsi all’atmosfera amicale di cui Amadeus è ancora pioniere nella Città dei Fiori. Chissà se si troverà un piccolo spazio anche per Serena Rossi.

Cantante, conduttrice e attrice, la donna ha già partecipato in qualità di ospite lo scorso anno reduce dal successo della fiction Mina Settembre.