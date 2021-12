Canale 5, "Mattino Cinque" e "Pomeriggio Cinque" vanno avanti a dicembre senza Federica Panicucci e Barbara D’Urso

Mediaset ha deciso di portare l’informazione alle persone a casa anche per il mese di dicembre, ma non mancano alcune novità in merito ai palinsesti. In seguito alle ultime voci, il sito “TGcom24”, testata giornalistica, appartenente al diretto da Pier Silvio Berlusconi, ha ufficializzato il calendario per il prossimo mese e mezzo di Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Iniziando dalle sospensioni, “Controcorrente” condotto da Veronica Gentili, si fermerà il 19 dicembre per tornare in onda il 9 gennaio 2022, “Fuori dal coro” di Mario Giordano si fermerà il 7 dicembre per tornare in onda l’11 gennaio 2022, “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, si fermerà il 20 dicembre per tornare in onda il 10 gennaio 2022.

Le novità non si fermano qui, poiché si registrano le sospensioni anche per “Dritto e Rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio dal 16 dicembre per ritornare in onda il 13 gennaio 2022 e “Quarto grado“, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si fermerà il 17 dicembre per ritornare il 14 gennaio 2022. I programmi a non essere interrotti per il periodo natalizio sono “Stasera Italia” e “Zona bianca“, condotti rispettivamente da Barbara Palombelli e Giuseppe Brindisi.

A questi ultimi palinesti poi si aggiungono le novità dell’alta definizione, con “Studio Aperto”, “Tg4”, “Sport Mediaset” e “TGcom24” che hanno iniziato a trasmettere i loro programmi in HD.

Le decisioni prese su Barbara D’Urso e Federica Panicucci

In tanti però si aspettavano delle novità sulla D’Urso e la Panicucci, i due volti storici delle rete. Le ultime voci, su un loro possibile allontanamento provvisorio dalla televisione, sono state confermate in questo comunicato, siccome entrambe nel periodo natalizio non condurranno i loro rispettivi programmi.

“Mattino Cinque News” va in onda dal 13 dicembre al 4 febbraio con la conduzione di Francesco Vecchi, già una vecchia conoscenza del programma, mentre il posto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque News” viene preso da Simona Branchetti dal 20 dicembre fino al 14 gennaio.