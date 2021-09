Canale 5, la pazza idea di Berlusconi diventa realtà: "Amici" fisso la domenica e la Tatangelo si sposta al sabato

Si è voltati, si è studiata una mossa, una strategia… ma alla fine c’è voluta sempre Maria De Filippi per salvare la domenica pomeriggio di Canale 5. Barbara d’Urso è ormai acqua passata e per tutta l’estate ci si è arrovellati per capire chi potesse prendere il suo posto. Diverse ipotesi sono avanzate, fino alla scelta finale: Anna Tatangelo. Alla cantante è stato affidato Scene da un matrimonio.

Il nuovo programma di Canale5 sarebbe dovuto andare in onda al posto di Domenica Live, seguito poi da Silvia Toffanin che per la prima volta bissa con il suo Verissimo (va in onda anche di sabato). Scene da un matrimonio inizierà ufficialmente il 2 ottobre e, in via del tutto eccezionale, si era deciso di rimpiazzarlo con Amici, nell’attesa, con l’intento di sfidare la Domenica In di Maria Venier.

D’altronde era lei il cruccio di Piersilvio Berlusconi, dato che la d’Urso non era mai riuscita a batterla. Questi erano i piani, questi i palinsesti ufficiali. Dunque, Scene da un matrimonio e Verissimo in onda la domenica, mentre Amici regolarmente al sabato. Qualcosa però è cambiato in corso d’opera, dato che il talent show non conosce gli anni che passano e come un “giovincello” per la prima volta in tv, macina ascolti su ascolti nonostante i 21 anni di messa in onda.

La De Filippi vince, in qualunque ora o in qualunque giorno la si mandi in onda, e così Amici, dopo anni di affanno per la domenica pomeriggio di Canale 5, è riuscito a battere la zia Mara su Rai 1. È bastato che ci fossero Queen Mary e il talent in onda la domenica e subito è stata vittoria. E allora come non cogliere al volo questa ghiotta occasione? Naturalmente Berlusconi lo ha fatto.

E quindi tutto cambia ancora, con Amici che resta fisso la domenica, mentre Scena da un matrimonio di Anna Tatangelo si sposta al sabato. In fondo gli esperimenti servono anche a questo e quando si vince, non si cambia. Avevate dubbi? La De Filippi spacca ovunque e dunque, il pomeridiano di Amici lo vedremo sempre alla domenica.