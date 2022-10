Canale 5, incidente in Tv: scatta l’interruzione immediata

Ascolta questo articolo

La stagione televisiva 2022-2023 è già cominciata e si preannuncia ricca di sorprese. Tutte le emittenti hanno comunicato l’inizio della loro programmazione per i prossimi mesi. Alcuni programmi sono già cominciati, altri cominceranno nel corso dei mesi. Ad essere già in onda sono programmi come Grande Fratello Vip, sulle reti Mediaset, oppure Ballando con le Stelle su Rai il sabato sera e “Amici” di Maria De Filippi, sempre targato Mediaset.

Ma come si sa ci sono anche altri programmi molto seguiti dagli italiani, uno tra tutti Tu si que Vales, uno show in cui i concorrenti si cimentano in imprese bizzarre e a volte al limite della follia. Ovviamente la giuria poi decide se la performance in questione possa andare, o meno. Ma in tv in queste ore è successo un episodio che ha fatto preoccupare i fan, vediamo di cosa si tratta.

Interruzione immediata

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale un brutto episodio si è verificato in diretta tv proprio durante la trasmissione Tu si que Vales. Tutto è successo durante la puntata andata in onda sabato 15 ottobre, quando si stavano esibendo i due concorrenti provenienti dal Vietnam, i Phouc ahn Dong, entrambi 20enni.

Il loro numero consisteva nel saltare da un palo all’altro anche per due metri di altezza (coperti da un drago). All’improvviso c’è stata una brutta caduta dei concorrenti, una caduta che ha preoccupato molto la stessa Maria De Filippi e la giuria presente in studio, ove c’è anche Belen Rodigruez.

Dopo un attimo di spavento e dopo aver interrotto l’esibizione, i due concorrenti hanno affermato di stare bene per cui l’esibizione è ripresa in maniera assolutamente tranquilla. Nessuno si è fatto quindi male. La De Filippi ha sottolineato che in studio non ha mai visto una cosa del genere. I due ragazzi hanno incassato il “sì” da parte di tutti i giudici.