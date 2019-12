Can Yaman, il ritorno del protagonista di "Bitter Sweet": un nuovo progetto Rai nel 2020

La scorsa estate ha catalizzato l’attenzione di tantissimi telespettatori con il suo ruolo nella soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, stiamo parlando del prestante e affascinante Can Yaman, venerato da orde di fan scatenati ogni qualvolta decida di tornare a visitare l’Italia. Presto tornerà da noi, per un progetto televisivo che promette scintille.

La prestanza fisica dell’attore è indubbia, mista a un fascino che lo renderebbe perfetto per calcare il palco di “Ballando con le Stelle“. In questi giorni Milly Carlucci e la sua squadra di lavoro, stanno mettendo in piedi il cast per la prossima edizione del fortunato programma in onda su Rai 1 a marzo del 2020.

Can Yaman, nel 2020 il suo ritorno sul piccolo schermo

Vista la sua popolarità, Can Yaman si è già aggiudicato un posto nel programma “C’è Posta per Te” condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e ora potrebbe essere arrivato per lui il momento anche di sbarcare in Rai. Il 30enne si aggiungerebbe alla lunga lista di attori di soap che hanno danzato per Milly Carlucci: nelle passate edizioni, infatti, sono stati presenti diversi personaggi di “Beautiful”, de “Il Segreto” e molte serie tv anche made in Italy.

Sulla rivista di Riccardo Signoretti, Nuovo Tv, è stato pubblicato un articolo che dà molta speranza ai fan: “La sua presenza pare certa anche perché Yaman è stato avvistato molto spesso a Roma“. L’eventuale sua partecipazione sarebbe favorita anche dal fatto che Can parla benissimo l’italiano e questo lo aiuterebbe molto anche durante i confronti con la giuria, momenti che spesso si sono rivelati difficili per alcune star.

Intanto, mentre si attende la conferma della sua presenza a “Ballando con le Stelle”, sembra già sicuro un suo ritorno la prossima estate sul piccolo schermo grazie alla soap “Erkenci Kus“, in cui Yaman interpreterà un fotografo impegnato in molti viaggi in giro per il mondo, ma che dovrà tornare a casa per aiutare il padre in una campagna pubblicitaria.