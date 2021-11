Can Yaman e Francesca Chillemi, alchimia lavorativa o scintilla di passione?

Lui è l’uomo più desiderato degli ultimi anni, lei una ex Miss Italia, parliamo di Can Yaman e Francesca Chillemi. Entrambi stanno girando insieme una fiction che a breve vedremo su Rai 1, ‘Viola di mare’. Stando a quanto riportano alcuni giornali di Gossip, tra i due sarebbe nato del tenero e che avrebbero passato due notti nella stessa casa.

Can, 32 anni, turco, è uno degli attori più in voga del momento. Le soap turche di cui era protagonista, come, ‘Bitter sweet’ o ‘ Daydreamer’, qui in Italia hanno avuto molto successo. Proprio questo successo lo ha fatto volare nel ‘bel paese’ per lavorare. Da poco si dice abbia chiuso la storia, con la giornalista sportiva Diletta Leotta. La storia tra i due è stata molto chiacchierata ma nessuno dei due ha mai spiegato il perchè della rottura.

Francesca Chillemi, 36 anni, siciliana, ex Miss Italia. Francesca non è solo di una bellezza esagerata ma è anche una bravissima attrice. Interpreta Azzurra da ormai svariate stagioni nella fiction Rai ‘ Che Dio Ci Aiuti’. Mentre però, Can si dice single, Francesca ha un compagno, Stefano Rosso, stilista ed imprenditore. I due hanno anche una bambina di 5 anni.

Pochi giorni fa però, sono uscite delle foto molto particolari, dove entrambi escono dal portono di un palazzo. Uno dei settimanali più letti, non afferma solo che tra i due sia nato qualcosa ma pubblicando queste foto parla di due notti passate nella stessa casa.

Effettivamente dalle foto si vede benissimo che i due escono dallo stesso portone, lui incappucciato, lei con occhiali e mascherina ma la sicurezza che ci sia qualcosa tra i due non c’è. Sicuramente sul set i due erano molto vicini e sembrava che ci fosse un feeling molto forte. Ricordiamoci però che Francesca ha un compagno e non sono mai uscite notizie di una rottura tra loro.

A questo possiamo chiederci, è l’ennesimo abbaglio oppure è nato veramente un’amore?