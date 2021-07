Can Yaman e Diletta Leotta alla conquista della domenica pomeriggio di Canale 5

In casa Mediaset abbiamo assistito a una rivoluzione dei palinsesti, soprattutto per quanto riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5. Se da un lato Barbara d’Urso è stata tagliata fuori, dall’altro le è subentrata la coppia composta da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Andando con ordine, dopo anni di messa in onda, “Domenica Live” è stato annullato e con esso la conduzione della d’Urso.

La prima parte del giorno di festa (importante per i palinsesti) sarà occupata da “Scende da un Matrimonio”, condotto dalla Tatangelo. La seconda parte, quella che precede il preserale, sarà affidata alla Toffanin che tornerà con un doppio appuntamento del suo “Verissimo“. Naturalmente, Silvia sta cercando in tutti i modi di confermare la sua trasmissione come leader negli ascolti.

La conduttrice non vuole sfigurare di domenica ed è già alla ricerca degli ospiti migliori, quelli che colgono nel segno, per le sue interviste. E dunque sembrerebbe che Silvia abbia messo gli occhi sulla coppia dell’anno: Can Yaman e Diletta Leotta. Con ogni probabilità sarà la prima coppia che intervisterà e naturalmente, lo farà durante l’appuntamento domenicale.

Can ha da poco portato Diletta in Turchia, per farle conoscere la sua famiglia. Sembrerebbe che i fiori d’arancio siano imminenti e dunque, quale occasione migliore per parlarne in tv se non nel salotto della Toffanin. La compagna di Piersilvio Berlusconi ha accettato la proposta non senza qualche timore e ovviamente per farle capire che il progetto si può fare, Mediaset deve offrirle i personaggi migliori.

Chi meglio della Leotta e Yaman? Considerando che sono i personaggi del momento, le carte in regola sembrano esserci tutte per vincere ancora. La Toffanin è molto amata dal pubblico e sicuramente il doppio appuntamento settimanale del suo “Verissimo”, non può far altro che accrescere il successo della trasmissione. Nel mentre si punta a nomi forti e Can Yaman e Diletta Leotta sicuramente lo sono.