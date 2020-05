Cambio Moglie, il docu-reality torna in tv dopo oltre dieci anni

Mercoledì 20 maggio arriva, dopo più di dieci anni di assenza, sul Canale Nove una nuova stagione di Cambio Moglie. Il docu-reality in cui due famiglie completamente diverse tra loro si sfidano accettando di scambiarsi tra loro la moglie per una settimana.

In questo lasso di tempo la moglie in questione dovrà adattarsi alle regole della nuova e ad un contesto sociale completamente diverso rispetto a quello in cui è solita vivere. La nuova stagione di Cambio Moglie è composta da tre puntate, nel corso delle quali i telespettatori assisteranno agli scambi tra famiglie. Nei primi due giorni di permanenza all’interno della nuova famiglia le donne dovranno solamente assistere alla vita nella casa in cui sono ospiti e adattarsi alle regole stabilite dalla padrona di casa. A partire dal mercoledì, invece, la nuova Moglie potrà apportare dei cambiamenti piccoli o grandi all’interno della famiglia.

Al termine della settimana di scambio, le due moglie accompagnate dai rispettivi partner avranno l’opportunità di rincontrarsi e discutere della settimana che hanno trascorso l’una nei panni dell’altra, valutando punti di forza e punti di debolezza. Nella prima puntata le due famiglie pronte a sfidarsi sono la famiglia De Castro, residente in Val Brembana nel cuore della Lombardia, e la famiglia Cerrone, di Napoli. Due ambienti agli antipodi, quindi: da una parte la calma e la pace tipici della montagna e dall’altra, invece, la frenesia e la vita pulsante di un ambiente cittadino.

La famiglia De Castro è composta da Chiara, il marito musicista e i quattro figli che cudisce con amore e devozione ogni giorno senza l’aiuto di nessuno. La donna è particolarmente legata al suo ambiente montano e ai suoi animali, da cui non riesce a staccarsi neppure per un attimo.

La famiglia Cerrone, al contrario, vive nel cuore di Napoli ed è composta da Aurelia, il marito e i due figli. Ciò che caratterizza la donna è il suo amore per la pulizia: la sua casa, infatti, deve essere sempre in perfetto ordine e per farlo si avvale dell’aiuto di una collaboratrice. Come andrà a finire questo primo esperimento sociale? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda della prima puntata della serie.