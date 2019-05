"Caduta libera", trappola di Gerry Scotti al campione Nicolò Scalfi

Una trappola ben congeniata dal noto presentatore di canale 5 Gerry Scotti nei confronti del campione del noto quiz show del preserale “Caduta libera“. Ad oggi Nicolò Scalfi è ancora il campione indiscusso del famoso gioco a premi ed è grazie alla sua bravura che ha superato la cifra di 330mila euro di montepremi conquistato.

La trappola di Gerry consisteva nel far incontrare nuovamente Nicolò con la sua ex fidanzata, dopo che avevano da tempo perso i contatti. La ragazza, Valeria Filippetti, si era fidanzata con Nicolò trovando l’amore proprio in quello studio televisivo, e trovando anche vasto consenso da parte del pubblico, che guardava con dolcezza e tenerezza la nuova storia d’amore.

Ma dopo pochi mesi di relazione la storia è finita in maniera burrascosa e controversa. Gerry coglie così l’occasione per tentare di riavvicinare i due componenti dell’ex coppia, sperando nel famoso ritorno di fiamma. Valeria entra in studio accompagnata dalla nota colonna sonora de “Il tempo delle mele“. lasciando stupito Nicolò, al quale Valeria chiede: “Ti sono mancata?“. Gerry fa, dunque, un breve riassunto della storia intercorsa tra i due ragazzi, nata proprio durante il programma.

Nel narrare il motivo della rottura della coppia Gerry afferma “Con un momento di splendida lucidità e onesta, ci aveva detto tanti mesi fa ‘scusate, io ho un’affettuosa relazione col campione e non me la sento più di giocare. Mi sembra scorretto nei confronti degli altri concorrenti. Adesso questa relazione…” ma il discorso viene continuato poi da Valeria, che aggiunge “È andata. Di chi è la colpa? Non si dice“.

Il campione Scalfi, stupito da questa inaspettata sorpresa, afferma infatti di essere rimasto totalmente sorpreso, che era un po’ che non sentiva la giovane ma che hanno comunque mantenuto un buon rapporto. Così Gerry batte il ferro finchè è caldo ed insiste per sapere chi è stato a lasciare chi, ma la ragazza, dopo un attimo di imbarazzo, si rivolge con compostezza a Gerry dicendo: “Te lo dico dopo“. Scalfi, nonostante la sorpresa, mantiene un atteggiamento freddo e pacato, che il presentatore nota e sottolinea dicendo: “Non gli fa nessun effetto. Sorride, batte le mani… non gliene importa niente“.