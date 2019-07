"Caduta Libera", l’incredibile sfogo di Gerry Scotti

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Con ogni probabilità il presentatore Scotti non è a conoscenza della disposizione di legge che impone di oscurare le manette ai polsi e alle caviglie dei detenuti o di che coloro che vengono dichiarati in arresto, e portati in centrale. L'ideale è nobile ed in parte condivisibile, ma nonostante tutto, è la legge a parlare.