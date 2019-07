"Caduta libera": il campione Nicolò Scalfi sarà presto sconfitto

Appena 20enne ma con tanta preparazione e capabiertà, Nicolò Scalfi è il ragazzo prodigio che da mesi sta calvacando una vera ondata di vittorie consecutive al famoso quiz show di casa Mediaset “Caduta libera” il programma condotto dal famoso quanto professionale presentatore Gerry Scotti.

Il ragazzo è entrato da tempo nelle case degli italiani, che lo hanno accolto con grande entusiasmo, facendo ogni sera il tifo per lui ed ha finora portato a casa un malloppo equivalente a 631mila euro. Nicolò appare un campione non solo nel gioco ma anche nella vita reale, infatti l’intenzione del ragazzo è quella di usufruire dei soldi per aiutare i genitori nell’estinzione del mutuo della casa.

Nonostante tutto però, nonostante in tanti abbiano preso in grande simpatia il giovane bresciano, c’è sempre una fetta di haters che accusa Nicolò di essere campione in maniera non corretta, essendo egli favorito durante il gioco e ricevendo sistematicamente le risposte alle domande, oppure ricevendo sempre domande più semplici rispetto ai tanti avversari che ogni sera gareggiano con lui.

Purtroppo per il ragazzo, però, prima o poi arriverà anche il momento del sconfitta e pare che tale momento stia arrivando; a confermare la teoria pare sia proprio il ragazzo, che di recente ha pubblicato una IG stories sulla nota piattaforma Instagram. La storia riprende il ragazzo in partenza insieme ad un amico per Zante.

L’episodio quindi lascia intuire che Nicolò non abbia puntate da registrare; secondo alcune fonti, infatti, pare che la sconfitta del ragazzo sia stata già registrata, e sembra debba andare in onda nella consueta fascia preserale del giorno 5 luglio, sicuramente non oltre la metà del mese corrente. Ad ogni modo per il ragazzo, nel caso sia vera la supposizione, non c’è che da andare orgogliosi della splendide performances avuta in tutti questi mesi e della considerevole somma di denaro vinta.