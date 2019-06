"Caduta libera": il campione Nicolò Scalfi presenta la sua nuova fidanzata

L’inarresstabile campione del famoso programma di casa Mediaset “Caduta libera” sembra davvero non cedere il passo a niente e nessuno. Un misto tra fortuna e capacità, con la sua stoffa e con grande stile e caparbietà, è riuscito a superare ben oltre le cifra di 500mila euro. Un cifra che, considerando l’età del giovane ragazzo, è un traguardo strabiliante, che potrebbe davvero fare la differenza per la realizzazione dei suoi sogni futuri.

Ma il campione non è solo fortunato in gioco, infatti anche in amore ha la sua dose di fortuna; di fatto Nicolo Scalfi è da poco riapparso impegnato con una nuova fiamma. Durante la puntata del 22 giugno 2019, Gerry Scotti, attuale conduttore del famoso quiz show in onda nella fascia preserale, ha avuto modo di presentare Sara.

A svelare l’identità della ragazza presentata da Gerry è lo stesso Nicolò, affermando che Sara è la sua nuova fidanzata; questo lascia evincere quindi che il campione 20enne bresciano, che ad oggi detiene il titolo di vincitore indiscusso da ben 76 puntate consecutive, ha anche il tempo di trovare l’amore al di fuori degli studi Mediaset, dove si registrano le puntate del gioco a premi.

Nell’ultima puntata, trasmessa come di consueto su canale 5, il campione ha regalato come sempre un finale mozzafiato, grazie al gioco finale dei “10 passi“, purtroppo senza riscontrare vittoria; infatti Nicolò ha perso l’occasione di accumulare altri 10mila euro al suo più che consistente montepremi. Insomma il famoso quiz show di casa Mediaset ha davvero trovato una perfetta alchimia di ingredienti per la costituzione di un gioco a premi davvero seguito dalla gran parte del pubblico di telespettatori.

La presenza di un campione giovane ed in gamba come Nicolò, un presentatore di grande talento ed esperienza come Gerry Scotti, che con gli anni è divenuto una vera icona delle conduzioni televisive, ed infine una modalità di gioco sempre avvincente, questi elementi combinati hanno dato vita ad un programma sempre appassionante e tra i più seguiti della fascia preserale.