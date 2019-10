Caduta Libera: battuto il campione Grabriele, ha vinto ben oltre 300 mila euro

Anche per questo nuovo campione si è aperta la famigerata botola dell’eliminazione; il gioco di casa Mediaset, “Caduta Libera“, non fa altro che sfornare campioni in continuazione, regalando nelle varie puntate, un alto indice di gradimento e quel tanto di suspence che non guasta mai e non accenna a fermarsi in fatto di successo e di aspettative.

Numerosi sono stati i campioni che si sono susseguiti durante tutto l’arco narrativo del gioco, e da poco pare che un nuovo campione sia stato battuto, si parla di Gabriele Giorgio, un 33 enne di Pesaro, che in poco più di un mese è riuscito è portare a casa la bellezza di ben 316 mila euro. Ovviamente a distanza di tempo, e col senno di poi, sembrano delle cifre davvero misere se confrontate con il montepremi a dir poco astronomico guadagnato dal giovane Nicolò Scalfi che appare essere di ben oltre i 600 mila euro.

Ciò che ha realmente contraddistinto Gabriele è stato il suo carattere, sempre mite e con tanta simpatia, capace di entrare nel cuore di Gerry Scotti. Con le sue battute infatti Gabriele si è dimostrato un concorrente davvero piacevole, oltre che preparato. Nell’ultima puntata per Gabriele è giunto il momento di fare i dovuti saluti, in quanto anche per lui, la botola è stata aperta, facendo posto ad nuovo candidato campione.

Come sempre succede, in molti sul web si sono lamentati non poco, circa il comportamento di Scotti riguardo alle domande poste al campione, che secondo tanti, apparivano semplici, quasi banali; ma c’è da dire che le stesse accuse erano avanzate anche quando ai tempi, le vesti di campione erano appartenute a Nicolò Scalfi.

Gerry si è molto affezionato a Gabriele, tanto che al momento della sua eliminazione, il presentatore si rivolge al campione dicendo: “È stato un piacere ed è sempre un momento di stupore quando il campione perde. Confesso che ho amato tutti i miei campioni, ma Gabriele l’ho amato ancora di più per il suo carattere“. Ora è giunto quindi il momento di cedere il posto a un nuovo concorrente, che si spera possa ricalcare le orme dei suoi predecessori, molto bravi, preparati, e soprattutto simpatici.