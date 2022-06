Brutte notizie per X Factor, si chiudono i battenti

Ascolta questo articolo

Era il 2008 quando X Factor approdò su rai 2 al timone c’era Francesco Facchinetti e in giuria Simona Ventura, inizialmente fu un successo e si pensò finalmente di aver trovato un rivale ad Amici di Maria, ma dopo 4 edizioni e pochi talenti ad aver realmente sfondato nella musica ricordiamo maggiormente le liti tra giudici e qualche momento trash, una su tutte l’acceso confronto tra Anna Tatangelo e Milly d’abbraccio ai casting.

Poi l’approdo su sky, ma anche qui la situazione non è migliorata, ricordiamo la vittoria di pochi talenti che poi hanno davvero continuato nel panorama musicale, e anche qui hanno tenuto banco le tanto famosi liti, la più celebre quella tra Arisa e Simona Ventura. Negli anni sky le ha provate tutte, dai giudici internazionali come Skin e Mika a giudici più stravaganti come Elio ma alla fine gli ascolti non hanno mai brillato.

Dopo un paio di edizioni dove si è continuato a non brillare è arrivata la pandemia a rendere tutto ancora più difficile, un nuovo studio, un nuovo tavolo a forma di x e l’introduzione di Emma Marrone non ha aiutato il talent, la formula dell’ultima edizione dove venivano abolite le categorie è stata la mazzata finale e cha fatto registrare gli ascolti più bassi di sempre

Nonostante le premesse siano delle migliori sky ci riprova anche quest’anno e dopo un cambio generale al tavolo dei giudici abbiamo il ritorno di Fedez mentre gli altri 3 nomi sono tutte new entry e si tratta di Dargen D’amico, Rkomi e Ambra Angiolini, alla conduzione invece Francesca Michielin che fu concorrente e vinse anche il talent.

Per i ben informati però la notizia è che X Factor è giunto al capolinea, il talent infatti non raggiunge più ascolti soddisfacenti e i costi di produzione sono troppo alti, sulla stessa linea rischierebbe anche italia’s got talent ma al momento questa notizia non è stata ancora confermata. èarrivata davvero la fine di un’era? Nel mondo non ha riscosso sempre un grande successo, ha chiuso i battenti quasi ovunque e oare che non siano in programma nuove edizioni nemmeno nel Regno Unito patria del talent.