Bridgerton, svelata la trama e le new entry della terza stagione della serie

Sono iniziate da pochi giorni le riprese della terza stagione di Bridgerton, la serie Netflix campione di incassi tratta dai romanzi di Julia Quinn. Come già annunciato in precedenza – dopo aver esplorato il rapporto tra Daphne e Simon nella prima stagione e quello tra Kate e Anthony nella seconda – Bridgerton 3 sarà incentrato su Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Grazie alla sinossi ufficiale rilasciata da Netflix sappiamo che Penelope, dopo aver sentito i commenti denigratori nei suoi confronti da parte di Colin al termine della seconda stagione, ha deciso di mettere la parola fine alla sua cotta per il giovane Bridgerton e guardarsi attorno alla ricerca di un marito.

Penelope, però, non è in cerca di un marito qualunque, bensì di uno che le garantisca un’indipendenza tale da permetterle di portare avanti la sua doppia vita come Lady Whistledown, regina dei pettegolezzi dell’alta società londinese. A causa della sua scarsa fiducia in se stessa, però, i suoi tentativi di trovare un marito falliscono miseramente uno dopo l’altro.

Nel frattempo, a Londra ha fatto ritorno Colin, il quale – dopo i suoi consueti viaggi estivi – presenta un nuovo look e un’insolita spavalderia. La freddezza con cui viene trattato da Penelope, l’unica che aveva sempre creduto in lui, però lo scoraggia e lo spinge a cercare di riconquistare la sua amicizia in ogni modo.

Per questo motivo il giovane Bridgerton decide di aiutare Penelope a trovare un marito, facendole da mentore. Inaspettatamente i consigli di Colin cominciano ad avere un discreto successo e sarà proprio questo a far capire al ragazzo che forse i sentimenti che nutre per Penelope vanno ben oltre la semplice amicizia.

Nel cast della terza stagione di Bridgerton ci saranno anche tre importanti new entry: Daniel Francis già visto in Stay Close, Sam Phillips da The Crown e infine James Phoon da Wreck.