"Bridgerton", annunciato lo spin-off su uno dei personaggi della serie

L’universo di “Bridgerton” sta per espandersi. Netflix ha infatti ufficialmente annunciato di aver ordinato un nuovo serial incentrato su uno dei personaggi dello show. A grande richiesta dei fan, il nuovo telefilm sarà un prequel che seguirà la storia di una giovane Regina Charlotte.

La serie limitata racconterà l’ascesa della giovane Regina, ma avrà anche spazio per raccontare le storie delle giovani Violet Bridgerton, la matriarca del clan dei Bridgerton, e Lady Danbury, mentore e confidente del Duca Simon Basset. La Regina Charlotte, interpretata da Golda Rosheuvel, è un personaggio la cui storia non viene trattata nei libri che hanno ispirato il telefilm, consentendo una piena libertà creativa per gli autori.

Shonda Rhimes, la donna dietro il successo di “Bridgerton”, tornerà come produttrice esecutiva e autrice dello show. “Mentre continuiamo ad espandere il mondo di ‘Bridgerton’, abbiamo adesso l’opportunità di concentrare ancora più risorse di Shondaland per l’universo del telefilm“, ha detto Shonda in un comunicato ufficiale. Si tratta solo dell’ultimo di una lunga sfilza di successi per la famosa autrice televisiva, che nella sua carriera ha creato famose serie come “Grey’s Anatomy”, “Scandal” e “Le Regole del Delitto Perfetto”.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sullo spin-off, che dovrà scegliere le attrici che interpreteranno le giovani controparti dei personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione di “Bridgerton”. Nel frattempo sono tuttora in corso le riprese della seconda serie di “Bridgerton”, basata sulla serie di romanzi di Julia Quinn.

La nuova stagione si incentra sul primogenito della famiglia Anthony (Jonathan Bailey) e la sua tormentata storia con Kate Sharma (Simone Ashley). Nella prima serie gli spettatori si sono appassionati nel vedere sbocciare l’amore tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Bassett (Regé-Jean Page), ma mentre sembra che Phoebe comparirà in alcuni episodi della nuova serie, è stato confermato che Page non farà ritorno per la nuova stagione dello show.