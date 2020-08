Breaking Bad è la serie migliore del 21esimo secolo in base a un sondaggio

Sono tantissime le serie televisive che, a ogni puntata, catturano l’interesse del pubblico per la trama, i personaggi, per il modo in cui è delineata la storia. Da “Black Mirror” sino a “Game of Thrones” passando per tantissime altre, è stata stilata una sorta di classifica e, in base a un sondaggio che è stato condotto online, la migliore serie del 21esimo secolo è “Breaking Bad”. Cerchiamo di scoprire tutti i segreti dietro al successo di questa serie e come mai cattura così tanti consensi.

Ebbene sì. In base ai followers di Twitter che seguono la pagina di Ladbible, è risultato, infatti, che la serie con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul, ovvero Breaking Bad, è risultata essere la migliore degli ultimi 20 anni. E, se si dà una occhiata ad alcune delle altre serie che erano presenti, ci si rende conto che è un risultato davvero clamoroso il suo successo.

Per decretare il risultato finale, ci sono state, come ogni competizione che si rispetti, le semifinali. La prima semifinale ha premiato Game of thrones con il 47.8% dei voti, mentre The office ha ottenuto il 33.1%, Black Mirror il 9.9% e, fanalino di coda, The wire con il 9.2%. Nella seconda semifinale non c’è stata storia, perché Breaking Bad ha vinto con il 50.2% sconfiggendo rivali quali Peaky Blinders con il 32.3%, Stranger things il 14.9% e Mad men, solamente il 2.6%.

La finale ha visto contrapporsi Heisenberg e Jesse contro il kolossal fantasy Game of thrones con una battaglia all’ultimo duello dove a contendersi la vittoria è stata, la serie Breaking Bad con il 50.2% degli 11.429 voti che sono stati espressi. Comprensibilmente, considerando il divario così basso tra le due serie, non tutti hanno accettato la sconfitta serenamente.

Ovviamente il popolo del web ha espresso il proprio parere in merito. Alcuni a favore e contenti della vittoria di Breaking Bad, altri si sono chiesti come fosse possibile che Game of thrones abbia battuto The wire o come mai, tra le altre serie in lista, non ci fosse “Big Bang Theory”. Come al solito, i pareri si dividono e non è mai facile accontentare tutti.