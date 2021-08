Brave and Beautiful, anticipazioni: Suhan sorprende Cesur con una proposta di matrimonio

I telespettatori di Canale 5 tra qualche puntata, assisteranno alle nozze tra Suhan e il nemico numero uno di Tashin, ossia Cesur Alemdaroğlu. Come si arriverà a tutto ciò? Tutto avrà inizio quando Tashin deciderà di rapire la sua stessa figlia, al solo scopo di far ricadere la colpa su Cesur. Peccato che il suo piano non andrà come sperato, visto che l’Alemdaroğlu riuscirà a capire dove è tenuta prigioniera la ragazza e la libererà.

La vicenda si farà ancora più complessa nel momento in cui Cesur farà in modo che Suhan ascolti, non vista, la confessione del padre, il quale ammetterà di fronte a Korhan, di aver organizzato lui stesso il rapimento. Il tutto con il fine di incastrare l’Alemdaroğlu e fare in modo che Suhan non si fidasse più di lui. Come prevedibile, Suhan sarà sconvolta da tale rivelazione e si appresterà a rendere una drastica decisione.

Suhan giura vendetta a Tahsin e chiede a Cesur di sposarla

Nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, Suhan giurerà vendetta contro il padre e chiederà a Cesur di sposarla. Il fine non sarà quindi romantico, ma tutto potrebbe cambiare. Le anticipazioni svelano inoltre che, Banu e Cahide cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ai promessi sposi i quali però, alla fine, riusciranno a sposarsi.

Va segnalato che testimone di nozze della sposa sarà il fratello Korhan il quale, questa volta, non appoggerà il padre bensì la sorella. Anche se Suhan si sposerà principalmente per una sete di vendetta, non potrà nascondere di essere effettivamente innamorata di Cesur. La cerimonia dunque, nonostante i tentatividi sabotaggio, avrà luogo a Instanbul.

La notizia dell’avvenuto matrimonio giungerà anche alle orecchie di Tashin il quale non prenderà affatto bene il ‘tradimento’ della figlia. Gli sposi, subito dopo le nozze, riceveranno una telefonata in cui verrà comunicato loro che il padre di Suhan sarà stato colto da malore. Tashin non sarà affatto in pericolo di vita come invece voleva far credere e lo scherzetto architettato dal patriarca dei Korludağ manderà su tutte le furie Suhan. Quest’ultima avrà un ulteriore pretesto per vendicarsi del padre.